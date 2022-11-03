港電費貴過澳門 議員倡監管加價

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 政府正與兩電檢討明年電費調整幅度，料月內公布結果，多名立法會議員認為香港電價雖然比海外地區低，卻比澳門 及內地貴，又質疑兩電將燃料價格波動的風險全數轉嫁市民，建議政府可效仿澳門向內地買電，引入競爭，以及降低准許回報率。

文匯報報導，2日在立法會會議上，多名立法會議員查詢政府的電力政策，環境及生態局局長謝展寰回應時指，本月的淨電價與年初1月相比上升20%，中電及港燈目前每度電的價格分別為1.42元及1.52元。他認為香港電價已較新加坡 、倫敦等地為低，並表示政府提供電費補貼並非長遠之策，應對燃料費上升的最好辦法為節約用電。

電力公司早前高調指，明年電費勢必上升。2日立法會會議上多名議員關注電價問題，陳克勤議員不滿兩電將燃料費的升幅全數轉嫁予市民承擔。他指出燃料成本上升導致香港電費明顯上升，政府有沒有幫助市民減輕電費加價壓力的措施。

謝展寰回應時強調，兩電的燃料費為實報實銷，兩電無法賺取中間差價。另外，政府已與兩間電力公司簽訂關於規定投資利潤得益的監管協議，規定電費調整按國際能源價格調整，有關協議2033年才完結，基於合約精神，特區政府現階段不宜更改協議。

他表示，政府多年向合資格住戶提供電費援助，例如2019年向合資格住戶提供每月50元的電費紓緩金；今年6月推出1,000元紓緩金，市民亦可從社區節約能源基金得到協助。不過，他強調，政府向市民提供的電費補貼政策並非長遠可持續方案，因為該方案會加重公共財政的負擔，建議市民努力節約用電、減少電費支出。

他解釋，過去兩年國際能源價格急升，加上俄烏衝突引發的能源危機，能源價格攀升尤為急速，例如燃油、天然氣及燃煤，分別增加至1倍、2倍及5倍。香港本月的淨電價，亦較1月份上升近兩成，以一般住宅用戶而言，中電及港燈現時的電價，分別每度電1.42元及1.52元，但相比之下，香港電價升幅已算溫和，例如新加坡、悉尼、倫敦上月電價，分別為每度電1.74港元、2.03港元及3港元。他強調，香港電力政策的優勢在於監管制度，政府可嚴格審核兩電成本開支，避免過大及不必要投資，做法可穩定電價，杜絕惡性競爭。

不過，陸頌雄、梁子穎及鄧家彪等議員都認為，香港電費不能與歐洲國家電費相提並論，梁子穎引用今年3月的數據指出，當時香港電費為1.25元，但澳門及內地卻分別是1.19港元和0.59港元。他們認為，政府有必要監管兩電加價，並應考慮在南海氣田發展燃料供應，以及仿效澳門向內地買電，引入競爭。