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中證監：不要與中國、香港對賭 籲投資者親自了解

香港新聞組／香港3日電
香港特首李家超表示，目前「口罩令」不會解除，也要繼續做核酸檢測，否則難以掌控變種病毒情況，亦欠缺防疫意識。圖香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港特首李家超表示，目前「口罩令」不會解除，也要繼續做核酸檢測，否則難以掌控變種病毒情況，亦欠缺防疫意識。圖香港示意圖。(圖：shutterstock)

出席香港國際金融領袖投資峰會的中國證監會副主席方星海昨天以視訊形式參會，他說國際投資者看太多國際傳媒報導中國情況的新聞，然而該些報導並不真正很好的了解中國，而且聚焦於短期情況，建議國際投資者親自了解中國，而且不要與中國大陸和香港對賭。

與會的中國銀行行長劉金說，在不明朗環境下，應找出並專注於確定性較高的事情，「市場不要看太多負面報導」。

不過，明報報導，同樣出席峰會的英倫銀行前行長卡尼（Mark Carney）在談及英國早前的迷你預算案風波時，則指要表揚國際媒體，並且相信國際媒體的報導。

據報導，就國家主席習近平在20大提出中國要集中經濟增長，方星海指出，開放資本市場有利中國經濟發展，內地需要高質素金融機構，如證券行、期貨經紀商及基金經理等，惟目前未有足夠數量，內地市場十分歡迎國際投資者機構參與。他又稱，香港一直是中國內地與海外市場的橋梁，中證監早前公布支持在港推出人民幣股票交易櫃台，有助推動香港的人民幣離岸市場發展。

報導引述中國銀行行長劉金稱，自去年下半年有地產商出現流動性問題，不過政府最終提供支持，加強房地產銷售和減少房企相關風險，令房地產市場已見底、逐步回復。他稱「沒有其他人比內地政府和銀行更關注房地產行業」，又呼籲外界「不要閱讀太多負面報告」。

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