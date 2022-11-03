中證監：不要與中國、香港對賭 籲投資者親自了解

香港特首李家超表示，目前「口罩令」不會解除，也要繼續做核酸檢測，否則難以掌控變種病毒情況，亦欠缺防疫意識。圖香港示意圖。(圖：shutterstock)

出席香港 國際金融領袖投資 峰會的中國證監會副主席方星海昨天以視訊形式參會，他說國際投資者看太多國際傳媒報導中國情況的新聞，然而該些報導並不真正很好的了解中國，而且聚焦於短期情況，建議國際投資者親自了解中國，而且不要與中國大陸和香港對賭。

與會的中國銀行行長劉金說，在不明朗環境下，應找出並專注於確定性較高的事情，「市場不要看太多負面報導」。

不過，明報報導，同樣出席峰會的英倫銀行前行長卡尼（Mark Carney）在談及英國早前的迷你預算案風波時，則指要表揚國際媒體，並且相信國際媒體的報導。

據報導，就國家主席習近平在20大提出中國要集中經濟增長，方星海指出，開放資本市場有利中國經濟發展，內地需要高質素金融機構，如證券行、期貨經紀商及基金經理等，惟目前未有足夠數量，內地市場十分歡迎國際投資者機構參與。他又稱，香港一直是中國內地與海外市場的橋梁，中證監早前公布支持在港推出人民幣股票交易櫃台，有助推動香港的人民幣離岸市場發展。

報導引述中國銀行行長劉金稱，自去年下半年有地產商出現流動性問題，不過政府最終提供支持，加強房地產 銷售和減少房企相關風險，令房地產市場已見底、逐步回復。他稱「沒有其他人比內地政府和銀行更關注房地產行業」，又呼籲外界「不要閱讀太多負面報告」。