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堂食消夜「復活」 港人無懼8號風球開餐

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

新冠防疫措施下，不少市民已忘記堂食消夜的滋味。隨著港府今日起進一步放寬社交距離措施，取消食肆堂食時間限制，消夜時段「復活」，今日凌晨有食肆馬上重投消夜市場，有市民無懼八號風球，昨晚第一時間呼朋喚友到食肆吃消夜，期望社會邁向復常，隨時可以開心吃消夜。

綜合大公報、香港01報導，為何晚間總會餓？作為不夜城，習慣晚睡的香港人喜歡吃消夜，但疫情來襲，社交距離措施收緊，消夜逐漸淡出市民的生活。在佐敦的「廟街香辣蟹」負責人陳錦榮表示，作為旅客區，過去三年來受疫情打擊非常慘重，「沒有遊客，營業時間也經常改變，生意一落千丈，僅剩三成。」

陳錦榮稱，入境檢疫措施放寬為「0+3」後，生意有輕微上升，但仍較疫情前減少六成。港府上周宣布，今日凌晨起取消堂食營業時間限制，陳先生決定重投消夜生意，打算營業至凌晨2時。

不過，昨日遇上八號風球「尼格」襲港，晚上店內只有數枱客人，生意不及預期，「始終第一晚就遇上颱風，而且疫情下，好多香港人的生活習慣都改變了，也習慣了新的生活模式，要大家慢慢適應有消夜，需要些時間。」他相信，隨著社會進一步復常，過一段時間後，生意會明顯上升。

旺角有「打冷」食店負責人表示，很多熟客表明要在放寬當日來撐場，早已預約訂枱，就算颱風尼格襲港，都不會阻礙食客的興致，已打算營業至凌晨4時，預期可以恢復以往消夜時間生意的八至九成。 

不過，有以往做開消夜的食肆沒打算重開消夜時段，土瓜灣的煌興火鍋菜館，疫情前一直都是營業到凌晨，雖然港府取消堂食時間限制，但暫時仍會營業到午夜12時就關門。

「疫情期間飲食業流失了很多人手，不少食肆不是不想做，而是給你做、也不夠人手開門。短時間內，我們仍無法重新做消夜。」

疫情 香港 社交距離

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