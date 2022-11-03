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眾籌軍費、屢要求外國出兵 港獨男子返港被捕

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

警方國家安全處前天上午拘捕一名40歲男子，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪。據了解，男子從境外返港後被捕，與組織「香港獨立黨」有關。

綜合香港電台、大公報報導，警方根據法庭手令，搜查該名多次發布具煽動反中亂港言論的黃姓男子住所，檢獲懷疑曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。

調查顯示，該名被捕男子與一個組織有關。他涉嫌於2019年9月至今，透過網上社交平台多次發布具煽動意圖的帖文、發起眾籌籌集軍費，及在外國政府網站發出請願和呼籲外國出兵，協助「香港獨立」。被捕男子被暫控一項「作出具煽動意圖的作為」罪，案件3日下午在西九龍裁判法院提堂。

有法律界人士認為，「香港獨立黨」曾多次散布「港獨」思想，該被捕成員已在英國潛伏多年，或已勾連外部勢力建立聯繫，相信今次返港是為了開展新一輪反華行動，警方須追緝其他亂港分子歸案，以維護香港繁榮穩定。

「香港獨立黨」（港獨黨）成立於2014年，擁有Facebook、Instagram、Twitter和Telegram等多個社交媒體賬戶，並設有網站，現時仍有Twitter和Telegram繼續運作。其在2019年6月黑暴爆發後變得活躍，並開始發布有關「港獨」的內容，如發起網上請願要求外國政府否定中英聯合聲明，要求北約出兵進攻中國及香港以達至「港獨」，以及發起網上籌款作所謂的軍費等。

「香港獨立黨」的立場與「港獨」分子陳雲所寫的《香港城邦論》中提出的觀點如出一轍，曾狂言「香港獨立是港人唯一自救出路」云云。

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