金融峰會致詞 李家超：香港最壞時間已過

在香港舉行的全球金融領袖投資峰會上，匯豐銀行集團首席執行官Noel Quinn和渣打銀行集團首席執行官Bill Winters舉行會談。（美聯社）

香港 2日舉辦「國際金融領袖投資 峰會」，香港特首李家超指今次是「香港復常」的峰會，強調香港最壞時間已經過去，投資香港的機遇就在眼前，呼籲與會者把握時機。

香港舉行國際金融領袖投資峰會，特首李家超2日出席峰會並致辭。（中通社）

香港的「國際金融領袖投資峰會」，在八號風球前夕開幕，共有250名全球金融領袖出席。李家超在會上致詞時指出，中國大陸是世界經濟增長的引擎，是無可逆轉的趨勢，而香港背靠中國大陸，正處於完美位置，擁有獨特的優勢，香港將繼續成為國際金融中心，亦是資金自由流動的港口。

作為主辦方香港金融管理局總裁余偉文說，雖然香港受熱帶氣旋影響，但希望與會人士把握機會與團隊溝通，以及探索香港這城市，更預告明年明年是香港金管局成立30周年，會再次舉辦峰會。

余偉文於峰會上英文致辭時，忍不住用廣東話說了一句：「貴人出門招風雨」，並向嘉賓翻譯解釋，笑言證明現場各位在環球金融界均扮演很重要的角色。他十分感謝嘉賓來臨，希望他們會看到「香港回來了」。「貴人出門招風雨」是廣東俗語，大意說古時貴人出門，總會有大事發生。

大會司儀也向嘉賓專門解畫稱，當掛八號風球時，香港人就不用上班上學，不過戲院如常開放，引得現場哄堂大笑。

李家超2日下午又出席國際傳播高端論壇，他說香港執法部門會採取調查及執法行動，收集及分析有關國家安全及反恐方面情報，特別是反間諜的信息。同時強化公共教育 ，糾正香港市民對國家的錯誤認知，包括強化學校中的國民教育。會做全面的23條國安立法準備工作，除希望處理過去及現在的國安危機，更可有前瞻性地去處理將來可能出現的威脅。