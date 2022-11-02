海外香港傳媒人成立新組織 關注香港新聞自由

由幾位香港資深傳媒人牽頭的「海外香港傳媒專業人員協會」（傳協）周一（31日）在英國倫敦正式成立。（「傳協」官網截圖）

多名香港 新聞工作者在英國 倫敦成立「海外香港傳媒專業人員協會」，希望繼續關心香港新聞自由狀況，及和國際傳媒組織合作，為在海外的香港記者提供培訓，及協助他們在海外重投傳媒工作。

美國之音1日報導，「海外香港傳媒專業人員協會」5名董事之一、前香港有線電視財經台台長顏寶剛在10月31日表示，該協會在10月31日成立，同日香港「立場新聞」兩名前總編輯涉嫌串謀發布煽動刊物的案件在香港開審。他多年前與被告之一的鐘沛權一起跑新聞，案件令他痛心、難受。

顏寶剛說，香港作為國際金融中心需要資訊自由，但現在香港的新聞工作者面對自我審查，編輯需要擔心新聞會不會觸犯法律、影響自己及公司。

顏寶剛坦言，他們離開了香港，暫時是安全，但仍然關心在港的新聞同業，在香港紅線處處之下仍然為香港的新聞自由而努力。

顏寶剛說，協會希望和國際傳媒組織合作，為在海外的香港記者提供包括工作語言上的培訓，及幫助他們在海外從事傳媒工作。

另一名董事、前香港電台節目主持人韋安仕（Steve Vines）表示，協會獲得國際記者組織資助，將會研究有多少香港記者移居海外及他們的生活狀況。

出席協會成立典禮的國際記者聯盟前主席布梅拉（Jim Boumelha）說，香港媒體環境急劇轉變，近年來為聯盟撰寫中國新聞自由報告的作者都要求匿名，以避開政府的注意。

他表示，「（香港）新環境充滿著恐懼，是令傳媒人離開到海外的主要原因。」