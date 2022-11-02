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港酒吧今起開通宵 餐飲界憂市民已慣早歸難受惠

香港新聞組／香港2日電
香港維持兩年多的食肆和酒吧營業時間限制，從3日凌晨零時起撤銷，但餐飲業界憂慮市民已習慣早歸，放寬後仍難改變。（中通社）
香港維持兩年多的食肆和酒吧營業時間限制，從3日凌晨零時起撤銷，但餐飲業界憂慮市民已習慣早歸，放寬後仍難改變。（中通社）

香港維持兩年多的食肆和酒吧營業時間限制，將於明天凌晨零時起撤銷，堂食今晚12時後可繼續做消夜生意，酒吧也可通宵營業，有酒吧業界預料生意額可恢復至疫情前的七至八成，但有餐飲業界人士憂慮市民已習慣早歸，放寬後難立刻改變，預料受惠的是酒吧附近的消夜店。

明報報導，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，營業時限雖未能趕及在萬聖節前放寬，但今年節日氣氛是疫情爆發以來最好，生意額較一般周末多一成。他透露現時業界生意額為疫情前五至六成，放寬後有望恢復至七、八成，冀可進一步放寬處所人數容納上限至100%。

據報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和則憂慮，不少市民習慣早吃飯、早休息，放寬後亦難改變；但他相信年輕人會很快重新適應夜生活，估計酒吧附近消夜店率先受惠，料生意可增逾兩成。

報導稱，昨新增4418宗新冠陽性個案，昨首錄兩宗Omicron XBB本地個案，患者已接種3劑新冠疫苗。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，從新加坡最近一輪由XBB引發的疫情推斷，該亞系對香港構成的風險不大。

此外，報導說，特首李家超昨日出席行會前見記者，主動提及實施「0+3」入境防疫政策後，外國人入境的數字「10月是9月的2.3倍」，認為反映香港的動力和活動正逐漸回來。根據入境處數字，9月共約1.4萬外國人來港，10月則有約3.2萬人，即升幅是1.23倍。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為比較「無意思」，訪港外國人數仍然很少，估計絕大部分不是旅客。

報導稱，根據旅發局數字，2018年平均每月約有118萬外國旅客赴港。李兆波說10月由1.4萬人升至3.2萬人的比較「無意思」，因數字本身仍然很低，實際分別不大。他估計入境的外國人當中，部分是以外國國籍入境的港人和外傭，商務客亦只是有必要才會赴港。他續稱，現時酒店房價及入住率仍然疲弱，反映赴港旅客未有明顯增加。

報導指出，香港僱傭公會主席陳東風估計，10月有約4000至5000名外傭入境香港，較之前增加約一倍，認為外傭在入境外國人當中占比不小。

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