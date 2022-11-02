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風雨不改 香港國際金融領袖投資峰會逾200嘉賓雲集

香港新聞組／香港2日電
國際金融領袖投資峰會部分參加者到西九文化區M+博物館，出席歡迎晚宴。（取材自香港金管局）
國際金融領袖投資峰會部分參加者到西九文化區M+博物館，出席歡迎晚宴。（取材自香港金管局）

作為香港復辦國際盛事的頭砲活動，國際金融領袖投資峰會1日以設於Ｍ+博物館的歡迎晚宴揭開序幕，為期三天，全球財金界200多名超級金融領袖無懼颱風吹襲而雲集香港。

「國際金融領袖投資峰會」2日上午於中環四季酒店四季大禮堂召開。（取材自香港電台）
「國際金融領袖投資峰會」2日上午於中環四季酒店四季大禮堂召開。（取材自香港電台）

文匯報報導，香港特首李家超昨表示，香港近期熱鬧非常，10月出入境人數較9月上升逾1.5倍，多項經濟、體育活動、國際盛會接踵而來，除了投資峰會，還有逾萬名業界代表參與的香港金融科技周、精采刺激的七人欖球賽，以及亞洲醫療健康高峰論壇等，國際性活動排山倒海而來。

他形容：「這兩周香港充滿了動力和活力，我們會在疫情可控下容許更多活動，提升內部經濟，讓香港在經歷了三年疫情之後與世界接軌。」

香港金管局表示，全球百多間金融機構的主要負責人會出席峰會，當中逾30間是由董事長或行政總裁代表，包括日前抵港已出席金融科技周活動的渣打行政總裁溫拓思以及滙控行政總裁祈耀年、高盛與摩根大通等管理層，以及摩根史坦利董事長兼首席執行官高文等。

此前巴克萊集團執行長文卡塔克裡希南取消本周訪問亞洲的計畫，並取消出席峰會。美國黑石集團主席葛瑞因為確診而不能出席峰會，由集團首席財務官Michael Chae代替出席。花旗集團執行長佛瑞塞也因確診而取消出席峰會。

香港01報導，資本集團（Capital Group）董事長阿穆爾因身體不適取消出席峰會，是第4名缺席的主要嘉賓。

另據明報報導，原定擔任可持續金融專題討論嘉賓的東方匯理（Amundi）行政總裁Baudson因緊急家事取消亞洲行程，對臨時缺席峰會感遺憾；累計5名金融機構高層臨時缺席。

此前美國國會議員默克利和麥高文表示，銀行家出席峰會將令他們成為中國和香港當局侵犯人權及輸出非自由世界秩序的同謀，甚至是為香港領導層提供政治掩護，促請他們重新考慮是否出席峰會，並指增加對威權政府的投資將損害美國國家利益。

香港 投資 疫情

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