香港馬拉松明年2.12復辦 獎金加碼10倍 約戰海外名將

關祺（左二）稱，正積極與政府商討增加馬拉松參加者名額。（取材自香港電台）

明年2月12日舉辦的「渣馬」（香港馬拉松 ），三個組別賽事共設2萬5000個名額，4日起分階段接受網上報名。香港田徑總會主席關祺表示，正積極與港府商討增加名額，並正從海外招募跑手參賽，透露至少有大約6男6女「金標」跑手。

綜合香港電台、文匯報報導，作為香港復辦國際大型體壇盛事的重頭戲，「渣打香港馬拉松」本屆不僅再次邀請海外跑手參賽，主辦單位更宣布所有於全馬時間達標的男女子跑手，獎金將由1000港元（約127.3美元）加碼10倍至1萬港元（約1273.9美元）。香港田徑總會主席關祺昨日表示，正積極與港府商討增加參賽名額，期望賽事能展現香港「盛事之都」、「活力之都」的風采。

原定於今年11月20日舉行的渣馬一波三折下終確定延至明年2月12日舉辦，主辦單位昨日於啟動儀式上公布更多比賽詳情，賽事將繼續分為10公里、半馬拉松及馬拉松三個組別，暫定參賽名額分別為1萬3000、6000及6000個，參賽跑手須遵循多項防疫措施，包括賽前48小時進行核酸檢測 、比賽當日到場前進行快測陰性、必須符合疫苗通行證的要求，及呈「藍碼」者方可參賽。

香港田徑總會主席關祺表示，正積極與港府溝通增加參賽名額，希望在11月21日晚上7時截止前帶來好消息，另外今屆賽事亦會再次邀請海外跑手參加，預計至少會有6男6女「金標」跑手參賽。

而為鼓勵參賽者爭取佳績，今屆賽事除會邀請海外跑手參賽外，更會將「Sub3」男跑手以及「Sub3:30」女跑手的獎金由1000港元加碼至1萬港元，由以往的「千金先生／小姐」升級為「超級千金先生／小姐」，作為上屆全馬冠軍的黃啟樂認為有助鼓勵參賽者爭取佳績。

賽事將於11月4日起分階段報名，而公眾抽籤則於11月15日上午10時接受登記報名，到11月21日晚上7時截止，抽籤結果將於11月25日下午2時公布，本地參賽者的報名費用分別為420港元（10公里）、520港元（半馬）及600港元（全馬）。