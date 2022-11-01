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發行NFT、數碼港元…香港新政打造國際虛擬資產中心

香港新聞組／香港1日電

第七屆香港金融科技周昨開幕，香港特區政府發表虛擬資產發展政策宣言，推出試驗計畫，包括發行NFT、綠色債券代幣化、數碼港元等，以測試虛擬資產帶來的技術效益，以便未來進一步應用於金融市場，將香港打造為全球虛擬資產交易中心。

政策宣言闡明在港發展虛擬資產的政策立場和方針，強調按照國際標確保金融穩定，並打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等風險。香港數字資產交易所聯合創始人盧廷匡認為，代幣化及虛擬資產在全球已十分普及，本港若有更清晰的監管指引，將為香港的經紀和資產管理行業帶來新機遇。

監管機構與政府正研究推出多個試驗計畫，包括債券代幣化。金管局總裁余偉文昨出席金融科技周時表示，金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心於上年完成Genesis項目後，將試驗在香港發行代幣化綠色債券，測試利用分布式分類帳技術在香港發行債券，供機構投資者認購。

另外，港府昨發行2000個NFT，當作出席證明。參加者會透過區塊鏈技術獲發送數碼徽章和紀念品，可把NFT直接儲存在加密貨幣錢包內。

另外，證監會計畫為香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF）、擬放寬只限持有800萬港元（約101萬美元）以上資產的專業投資者參與證券型代幣（STO）的監管規定。

證監會昨向基金公司發出通函，列明除了適用於ETF的現行規定外，虛擬資產期貨ETF須在管理公司、投資策略、披露及投資者教育方面符合額外規定。證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，在初步階段，料虛擬資產期貨ETF將限於在芝加哥商品交易所買賣的比特幣期貨和以太幣期貨，主要認為該交易所的保障度較高，同時以現金交割，會較易控制風險；而證監會也不時檢視，或考慮擴大合資格虛擬資產期貨市場的範圍。

香港 投資 債券

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