國安法箝制 3台片沒通過港電檢 拒刪改決定不放映

BBC報導，原定在香港3個電影節上映的台灣電影「逃跑的人」（圖）、「唬爛三小」和「隔離丁尼」，近日分別被港府要求刪改情節，主辦方與導演商議後決定不予放映。（取材自臉書）

英國廣播公司（BBC）昨報導，因香港 「國安法」箝制及當前兩岸緊張，接連3部台灣電影 未能通過香港政府審查，疑似與「台灣主權」爭議有關。學者批評，香港電影審查機制走回頭路。

報導指出，原定在香港3個電影節上映的台灣電影「逃跑的人」、「唬爛三小」和「隔離丁尼」，近日分別被港府電影、報刊及物品管理辦事處要求刪改情節，主辦方與導演 商議後決定不予放映。

這3片與政治無關，「逃跑的人」是曾文珍執導的紀錄片，描述越南移工在台遭遇；「唬爛三小」是金馬獎導演黃信堯2005年關於友情的紀錄片；「隔離丁尼」則是新晉導演呂柏勳、莊翔安及林亞佑的作品，探討疫情下的生活巨變。

「唬爛三小」片中一幕。（取材自金馬獎官網）

香港「獨立短片及影像媒體節」（ifva）主辦的「影像無國界電影節2022」、熊貓國際電影節及香港亞洲電影節放映原定這3片，而3個主辦方都未說明被要求刪剪的細節。

報導說，「逃跑的人」臉書專頁上周發文，當局曾要求修改移工在台灣總統府前凱達格蘭大道的抗爭畫面，這則貼文現已刪除。報導另引述港媒指出，「唬爛三小」部分對白提及「中華民國」、「國軍」、「總統」等，也出現「青天白日滿地紅」旗和軍營等可能涉及「主權」意涵的畫面。

專門研究電影審查的香港浸會大學電影學院副教授吳國坤說，台灣議題越趨政治敏感，若審查確實與「兩個中國」問題有關，當局有必要清楚說明準則。

吳國坤批評，香港電影審查機制走回頭路，猶如「回到上世紀50年代」，當時正值冷戰和國共鬥爭導致香港政局不穩，韓戰後港英政府更擔心赤色中國影響香港，藉由黑箱作業審查，禁止放映若干中國和台灣電影。