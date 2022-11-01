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香港9.3萬戶劏房年增1.5% 港府未來10年將供43萬單位

香港新聞組／香港1日電
解決住屋問題，港府訂下長遠房屋策略，10年將供應43萬伙；圖為香港首個過渡房項目，讓劏房戶在「上樓」有喘息機會。（中通社）
解決住屋問題，港府訂下長遠房屋策略，10年將供應43萬伙；圖為香港首個過渡房項目，讓劏房戶在「上樓」有喘息機會。（中通社）

香港政府昨公布「長遠房屋策略2022年周年進度報告」，未來十年房屋供應目標維持43萬個單位，並預期覓得的土地量與建屋量再創新高，可興建36萬伙公營房屋，超出供應目標近20%，並連續3年「達標」。不過，全港仍有12.75萬戶環境欠佳單位住戶，當中有9萬3600戶蝸居劏房，按年增加1.5%，史上最高。

政府將建屋目標維持在43萬伙，並繼續沿用公私營房屋供應的70：30比例，即公營房屋供應目標為30.1萬伙，而私營房屋供應目標為12.9萬伙。此外，政府將為市場提供可興建不少於7.2萬個單位的土地。

房屋局表示，已覓夠土地，可建36萬伙公營房屋，足以滿足約30.1萬個公營房屋單位的需求，並較上一個十年期增加約3萬個單位。

不過，36萬個單位供應將繼續「頭輕尾重」，約三分之一預計在第一個5年期（2023/24至2027/28年度）落成 。第二個5年期落成的項目，大部分用地處於造地或研究階段，能否用於興建公營房屋取決可否如期完成改畫到收地、清拆及重置設施等所需程序，發展時間較浮動。

私人住宅單位供應方面，政府會繼續開拓足夠的土地。就較短期供應而，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量，預計約為9.5萬個單位。

報告也披露，目前有12.75萬戶居於環境欠佳的單位，較去年12.71萬戶增加400戶，當中有9萬3600戶居於劏房，較去年多1400戶，同比增加1.5%。

公屋聯會總幹事招國偉表示，公屋整體供應數字雖然有所增加，但因近年經濟環境差，失業率上升，基層家庭只能繼續租住劏房，令居於環境欠佳單位的住戶不跌反升。

香港未來5年房屋供應。（資料來源：「長遠房屋策略」報告）
香港未來5年房屋供應。（資料來源：「長遠房屋策略」報告）

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