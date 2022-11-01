我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

港股10月狂瀉 恒指急插2535點 市值蒸發5605萬

香港新聞組／香港1日電
香港GDP最新公布的預估數字按年下跌4.5%，連跌三季；圖為10月31日蘭桂坊一家封閉酒吧前，市民穿著慶祝萬聖節的服裝。（路透）
香港GDP最新公布的預估數字按年下跌4.5%，連跌三季；圖為10月31日蘭桂坊一家封閉酒吧前，市民穿著慶祝萬聖節的服裝。（路透）

港股今年10月再出現股災，恒指連跌4個月，恒指10月急插2535點或14.7%，是2008年金融海嘯以來最大單月跌市。港股總市值10月足足蒸發4.4萬億港元（約5605.3萬美元）。而因固定資產投資及出口按季跌幅加劇，香港第三季經濟進一步受壓，最新公布的預估數字比去年下跌4.5%，遠低於市場預期下跌0.8%，為連續三季下跌。

綜合媒體報導，港股10月表現相較市場預期疲弱，恒指共跌2535點或14.7%，已第4個月「見紅」，下跌7172點。科技指數跌597點或17.3%，同樣連跌第4個月，累跌2018點，幾乎腰斬。大市在股災月表現低迷，港股市值損失4.4萬億元，至26.39萬億元。

獨立股評人彭偉新表示，他表示，恒指11月可能繼續走低，尤其是美股這一輪反彈浪可能在本周結束，美股轉弱間接對港股構成下行壓力。

宏昌資本投資總監潘鐵珊指出，目前很難揣測恒指支持位，唯有等待中國當局出台更多刺激經濟的措施，盼望對港股帶來穩定作用。他建議，監管部門應該管制部分借貨沽空行為，因為淡友目前過度集中沽空個別股份，間接操控整體大市走勢。

此外據報導，港府統計局昨公布第三季經濟增長預估數字，實質本地生產總值在第二季比去年收縮1.3%後，第三季同比下跌4.5%。第三季GDP跌幅擴大，主要受累於本地固定資本形成總額比去年下跌14.3%；同期，貨品出口總額錄得15.5%的實質跌幅，較第二季8.4%的跌幅加劇。貨品進口則繼今年第二季下跌5.9%後，在第三季實質下跌16%；服務輸出實質下跌3.5%，而第二季則上升2.2%；服務輸入在今年第三季實質下跌4%，而第二季的跌幅為2.4%。

經濟師對香港第四季GDP表現也不敢樂觀，認為受歐美經濟放緩影響，環球貿易活動減弱，會繼續打擊出口；且企業投資意願低，固定資產投資難於恢復，經濟下行風險加大。未來具體經濟表現受外圍環境及主要央行政策的影響，全年最壞情況可能負增長3%。

投資 香港 美股

上一則

香港9.3萬戶劏房年增1.5% 港府未來10年將供43萬單位

下一則

「水中殺手」鱷雀鱔 一條能吃光湖裡的魚 內蒙首見

延伸閱讀

兩大利空罩頂 中國新能源電池類股崩跌

兩大利空罩頂 中國新能源電池類股崩跌
GDP出現反彈 恐為迴光返照

GDP出現反彈 恐為迴光返照
港股股災 港媒直言與20大有關 散戶只能繼續「躺平」

港股股災 港媒直言與20大有關 散戶只能繼續「躺平」
港股波動 李家超：政府有機制應對 確保市場順利運行

港股波動 李家超：政府有機制應對 確保市場順利運行

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
上海掀起一陣物業拋售潮。（中新社資料照片）

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

2022-10-26 11:12
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心。（美聯社）

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

2022-10-26 19:50

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報