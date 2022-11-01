港股10月狂瀉 恒指急插2535點 市值蒸發5605萬

香港GDP最新公布的預估數字按年下跌4.5%，連跌三季；圖為10月31日蘭桂坊一家封閉酒吧前，市民穿著慶祝萬聖節的服裝。（路透）

港股今年10月再出現股災，恒指連跌4個月，恒指10月急插2535點或14.7%，是2008年金融海嘯以來最大單月跌市。港股總市值10月足足蒸發4.4萬億港元（約5605.3萬美元）。而因固定資產投資 及出口按季跌幅加劇，香港 第三季經濟進一步受壓，最新公布的預估數字比去年下跌4.5%，遠低於市場預期下跌0.8%，為連續三季下跌。

綜合媒體報導，港股10月表現相較市場預期疲弱，恒指共跌2535點或14.7%，已第4個月「見紅」，下跌7172點。科技指數跌597點或17.3%，同樣連跌第4個月，累跌2018點，幾乎腰斬。大市在股災月表現低迷，港股市值損失4.4萬億元，至26.39萬億元。

獨立股評人彭偉新表示，他表示，恒指11月可能繼續走低，尤其是美股 這一輪反彈浪可能在本周結束，美股轉弱間接對港股構成下行壓力。

宏昌資本投資總監潘鐵珊指出，目前很難揣測恒指支持位，唯有等待中國當局出台更多刺激經濟的措施，盼望對港股帶來穩定作用。他建議，監管部門應該管制部分借貨沽空行為，因為淡友目前過度集中沽空個別股份，間接操控整體大市走勢。

此外據報導，港府統計局昨公布第三季經濟增長預估數字，實質本地生產總值在第二季比去年收縮1.3%後，第三季同比下跌4.5%。第三季GDP跌幅擴大，主要受累於本地固定資本形成總額比去年下跌14.3%；同期，貨品出口總額錄得15.5%的實質跌幅，較第二季8.4%的跌幅加劇。貨品進口則繼今年第二季下跌5.9%後，在第三季實質下跌16%；服務輸出實質下跌3.5%，而第二季則上升2.2%；服務輸入在今年第三季實質下跌4%，而第二季的跌幅為2.4%。

經濟師對香港第四季GDP表現也不敢樂觀，認為受歐美經濟放緩影響，環球貿易活動減弱，會繼續打擊出口；且企業投資意願低，固定資產投資難於恢復，經濟下行風險加大。未來具體經濟表現受外圍環境及主要央行政策的影響，全年最壞情況可能負增長3%。