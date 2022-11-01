港調查：逾6成新冠康復者 健康變差

港府公務員事務局局長楊何蓓茵30日出席「油尖旺區新冠疫苗接種日」，呼籲市民推動親友接種疫苗，特別是未接種疫苗的長者和兒童。（中新社）

香港 經歷了五波新冠疫情 ，雖然因整體疫苗 接種率提高等原因令重症及死亡率下降，惟一旦康復後出現「長新冠」，手尾亦可能很長。香港復康會31日公布的一項調查結果發現，逾60%新冠康復者稱健康變差，症狀包括短期記憶變差、經常半夜或過早醒來，以及出現疲勞狀況等，更有逾20%有長期病症的康復者飽受至少6項後遺症煎熬。

文匯報報導，康復會建議特區政府為有「長新冠」症狀的康復者提供個案管理服務，同時呼籲市民盡快接種疫苗，以減少「長新冠」風險。

香港復康會於今年6月中旬至7月下旬以網上問卷調查的方式，了解新冠肺炎康復者的健康現狀及對康復服務的需求，共收回119份有效問卷。調查結果顯示，62.2%受訪者認為健康轉差，其中對認知能力及疲倦狀況的影響尤甚，有短期記憶問題的比率由確診前的15.9%大幅升至確診後的50.8%；出現疲勞狀況的比率更由4.8%飆升至47%。同時，僅24%受訪者在確診前出現痛症，但確診後則升至48%。

此外，受訪者行樓梯時感到呼吸不暢或氣促的比率於確診前後分別為24.4%及44.4%；超過30分鐘才能入睡的比率增加31.5個百分點至42.9%；會在半夜或過早醒來的比率亦增加40個百分點至52.9%。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，新冠康復者的後遺症還包括內分泌失調，他曾接觸的一位康復者出現感到異常口渴、排尿頻繁的症狀，「一日飲四五升水，排九升尿。」他引述有研究顯示，接種新冠疫苗者與沒有接種疫苗者相比，可降低15%「長新冠」風險。他說，未完成全部接種的新冠患者在康復後完成餘下的接種，仍能起到減輕「長新冠」病症的作用，呼籲市民須盡快完成疫苗接種。

調查同時發現，逾40%受訪者於康復後有尋求協助，其中最多受訪者認為有需要的服務為中醫復康治療，達48.7%；其次是康復運動班（38.8%）。於今年9月底確診的Carol昨日分享指出，至今仍出現疲倦、氣促、失眠及皮疹等症狀，「就連舉起手沖涼、洗頭都感到很累。」她表示，目前亦在參加政府提供的中醫復康治療，但輪候時間比較長，未能每個月就診。

香港復康會建議政府為有「長新冠」症狀的長期病患者提供跨專業個案管理服務，就其健康變化進行系統性分析，以及配對不同類型的復康和健康服務。至於康復者則可透過自我管理課程，持續管理個人健康。