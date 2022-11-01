高端人才 港府盼3年吸引逾10萬人來港

港府政務司司長陳國基指出，港珠澳三地進一步合作，對於吸引人才就業、創業、經商，一定大有可為。（取材自港府新聞處）

港府近日連番推出「搶人才」計畫，政務司司長陳國基31日表示，就施政報告公布的「搶人才」新措施，特區政府希望能在2023至2025年期間，每年通過輸入人才計畫輸入至少3.5萬名預計逗留至少12個月的人才的績效指標，即3年吸引逾10萬高端人才來港。

陳國基今日出席由港區省級政協委員聯誼會舉辨的施政報告座談交流會，近300位港區政協委員出席。他表示，香港 首先要經濟好，才可以搶人才及高質素人士。他指出，明白本港的防疫 措施會對一些海外來港人士帶來不便，但強調措施是希望維護本港醫療系統，需要穩定疫情以減少醫療負荷，才可以一步步放寬防疫措施。

陳國基又提到，香港有幾種行業明顯人力不足，例如護理、運輸、建築等，會在不影響本地勞工的情況下，積極考慮輸入勞工。

此外，陳國基今日出席香港珠海社團總會第五屆執行理事會就職典禮致辭時表示，香港作為祖國的一部分，與祖國風雨同舟、血脈相連，憑着祖國的堅實支持，香港戰勝了大大小小的風浪，在「一國兩制」下發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，並進入了「由亂到治」走向「由治及興」的新階段。

報導指出，陳國基指出，行政長官李家超發表了任內第一份施政報告，為香港的未來謀劃全面的發展藍圖，其中香港要不斷增強發展動能，而積極融入國家發展大局，尤其是加強與粵港澳大灣區 其他城市的合作，更提出成立「融入國家發展大局督導組」並擔任組長，從策略和宏觀的角度推進和督導跨局的工作。

他形容珠海是大灣區的重要節點城市，與香港同處大珠三角地區，兩地人緣相親，貿易交往頻繁，港珠澳大橋通車後，珠海成為內地唯一與港澳同時陸路相連的城市，三地距離大大拉近。此外，珠海市政府在去年公布新措施，便利港人到珠海就業、創業、經商，加上大灣區建設不斷推進，港珠澳三地進一步合作一定大有可為。