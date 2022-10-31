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港年輕人沒興趣 投考警隊跌逾1成 警務處稱算平穩

香港新聞組／香港31日電
香港警方於2022至23財政年度上半年接獲的投考警員或督察申請，較去年同期下跌逾一成。圖為香港警察學院2021年11月27日舉行結業會操。（中通社資料照片）
香港警方於2022至23財政年度上半年接獲的投考警員或督察申請，較去年同期下跌逾一成。圖為香港警察學院2021年11月27日舉行結業會操。（中通社資料照片）

警方今年4月至9月分別收到1816份及2654份投考督察及警員申請，較去年同期分別收到2071份及3114份下跌12%及15%。警務處副處長周一鳴形容情況尚算平穩，但承認招募有挑戰，包括整體人力市場下降、社會及政治因素等。

明報報導，警隊於2022至23財政年度上半年接獲的投考警員或督察申請，較去年同期下跌逾一成，周一鳴表示須推陳出新推出不同計畫讓市民了解警隊更多。被問投考數字下降原因，他承認面對招募挑戰，包括整體人力市場下降、不同界別提供不同工作選擇，另提到很多年輕人對公務員工作興趣不大。

據報導，警被問如何評價現時警民關係以及2019年社會事件對警民關係的變化有否影響招募，周一鳴表示，過往多年招募受不同因素影響，包括社會因素、政治因素、人口變化及經濟情況，他未有正面評價警民關係，但稱近年社會開始平靜，警隊希望盡量透過不同渠道接觸更多市民，讓市民了解警隊更多。

報導稱，警反修例運動大批年輕示威者被捕，警隊與年輕人關係一度緊張，過去兩個月警隊「警察大學招募快線」在11間本地大學招募，收到389份投考申請。曾親身到場的周一鳴表示，對整體情況感滿意，透露城大及理大較多學生投考。

報導說，警周一鳴稱警隊現有5000多個空缺。被問有否就招募工作設KPI（關鍵績效指標），他說希望繼續招攬更多合適者加入警隊，同時反問「究竟數字重要，定質素重要呢？」周強調希望保持質素。

另據香港01報導，全國政協副主席、前特首梁振英在社交網連發兩帖，指港府對首長級公務員應該有國籍要求，如公務員不想放棄外國國籍，可以拒絕升職為部門首長：「如果放棄外國國籍是犧牲，連這一點點犧牲都不能接受，將來你會為國家作更大的犧牲嗎？」呼籲公開首長級公務員的國籍狀況。

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