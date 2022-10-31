港檢獲2700公斤走私大閘蟹 市值16萬美元

海關28日在文錦渡管制站檢獲約2700公斤懷疑走私大閘蟹及約4公斤懷疑走私小龍蝦，估計市值約130萬港元。（中通社）

適逢吃大閘蟹季節，海關與食環署食安中心於28日在文錦渡管制站進行聯合行動，檢獲約2700公斤懷疑走私大閘蟹及約4公斤懷疑走私小龍蝦，估計市值共約130萬元（港幣，下同，約16.5萬美元）。海關表示，案件仍在調查中，一名54歲的男貨車司機正協助調查。

綜合香港 01、明報報導，海關28日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後在車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹及小龍蝦。檢獲的大閘蟹估計市值約130萬元，全部沒有由出口地當局簽發的衛生證明書，不符合大閘蟹售賣許可證的條款規定；檢獲的小龍蝦則市值約1000元。貨物來源及銷售地點仍有待調查。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。