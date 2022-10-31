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梨泰院人踩人╱93年元旦香港蘭桂坊曾爆人踩人21死

香港新聞組／香港31日電
1993年元旦蘭桂坊慘劇現場。（取材自維基百科）
1993年元旦蘭桂坊慘劇現場。（取材自維基百科）

南韓梨泰院29日萬聖節派對樂極生悲，釀成人踩人慘劇。香港中環蘭桂坊1993年元旦凌晨亦曾發生類似事件，造成21人死63人傷，警方此後多在大型慶祝活動時實施人流管制。

綜合香港01、明報報導，當年慘劇發生前的1992年12月31日除夕夜，大批市民及遊客前往蘭桂坊慶祝，更有團體在現場架設舞台和巨型氣球，舉辦新年倒數流行音樂會，吸引約2萬人聚集。

元旦倒數結束後，人群開始沿德己立街往下離開，意外隨之發生。當時大批人不斷湧入德己立街，並有人跌倒，造成骨牌效應，觸發「人踩人」事故，估計有150至200人被困。大批救護人員事後趕赴現場救援，惜聚集人數眾多，阻礙了救援進度。

事件最終造成21死63傷。事後調查發現，慘劇發生前有人現場噴綵帶、飲料和投擲雜物，導致人群走避，引發混亂。警方亦被指低估了控制人群秩序的難度，令現場變得更危險。

時任港督彭定康即日下令成立獨立調查委員會，由大法官包致金專責調查，約兩周完成中期報告，翌月公布的最終報告詳列10項建議，首項建議稱最重要避免任何時地人群的密度過大，以致一人跌倒即足以導致人群堆疊，建議警方在大節日來臨前應採取合理步驟，預測人群可能聚集的時地，採用單向行走及特別交通安排、事前宣傳及提出安全指示等。

警方事後按報告建議，每逢大型節日如元旦、聖誕節、萬聖節，均實施人流安全管理措施及特別交通安排，預先向市民交代及宣傳。報告其餘建議包括，每當有大型公眾集會舉行，除非有充分理由，否則主辦者須要求醫療輔助隊等救護人員到場當值，以便有需要時提供急救，如沒有，警方則需要求人員到場當值。

急症科專科醫生蕭粵中表示，傷者在人踩人事件中會出現創傷性窒息，胸腔被壓傷而無法擴張，導致不能呼吸。他建議市民走路時可將雙手或背囊放在胸口前，以盡量減低一旦被壓到時帶來的傷害。

香港 萬聖節 聖誕節

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