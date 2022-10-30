學長宿舍猛灌酒逼謝罪 中大生口吐白沫抽搐

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名自稱是中文大學應林堂新宿生的中大男生，在社交網站報稱本月1日在參加宿堂活動時，疑在該宿舍一個傳統「指責」環節中，遭同宿舍的「大仙」（即高年級生）強迫飲下大量酒精。該學生發文指喝下大量入伏特加及威士忌等烈酒後徹底失去意識，在床上昏睡並口吐白沫及全身抽搐，最後由其同學召救護車送院。

香港 01報導，中大回覆確認，事發當日有一名學生在宿舍身體不適，救護車其後到校園將該宿生送院治理，並指若發現有學生違反大學規則，校方將按既定程序處理及跟進。警方亦表示，當日接獲報案指一名18歲男學生倒在應林堂走廊位置，救護員到場時事主清醒，送醫治理，案件列「發現醉酒人士」處理，毋須警方協助。

臉書 專頁「New CUHK Secrets」前晚發出一篇「事主」投稿貼文，稱自己在1日凌晨零時，參加應林堂現役宿生舉辦的活動，事主稱，當晚在烹飪室先是有「指責」環節，由前輩宿生主持，要求新宿生逐一站前為近期「錯事」道歉，並向其大聲指責，要求新宿生飲酒謝罪。

貼文表示，前輩宿生將4至5罐啤酒倒入12個1.5升容量的鐵煲，稱為「生日蛋糕」，事主在20分鐘內連續飲了三輪，直至「空煲」，煲內被混入伏特加、威士忌，酒味濃烈，喝下去時喉嚨及胃部極度不適；第二輪已搖搖欲墜，卻仍遭前輩強灌，第三輪後徹底失去意識被抬至一樓東翼走廊床褥上。

事主指，躺臥半小時後，有人見他昏睡不斷嘔吐、間中更嘔白泡，全身抽搐、神情痛苦，清晨7時報警並召來救護車。事主稱雖已出院，但食道、胃部仍有損傷，消化出現困難，亦因宿舍活動缺乏睡眠，出現驚恐、抑鬱症狀，影響日常學習，更因被灌酒留下陰影。