香港人才招聘嘉年華 有企業收簡歷數僅往年1/4

《施政報告》提到將要求合資格醫護在公營醫療機構服務一定年期，醫衛局長盧寵茂29日稱考慮將所有專職醫療人員納入相關安排。（中通社資料照片）

第三屆「創新香港 ─國際人才嘉年華」昨日起一連兩天在亞洲博覽館舉行，逾100間企業到場進行線下招聘，包括滙豐、商湯、美團、宏利等，覆蓋金融科技、互聯網（IT）、生物科技等多個領域。首日全天約有2500人次應聘者入場，網上報名者也超過5000人，主辦方預計今日人流會更多。

此外，香港近九成的專科醫療服務由公營醫院提供，惟全港僅得不足一半專科醫生在公立醫院工作，繁重的工作量造成近年公院人手流失問題加劇，更有年輕化趨勢。據明報報導，醫衛局長盧寵茂昨表示，正研究強制所有公院醫護人員須在公營醫療機構服務一定年期，服務年期未有定案。公共醫療醫生協會稱方案屬挽留醫生人手的「下策」，有醫護組織擔心會削弱學生入行意欲，有病人關注組織憂倘落實會爆發離職潮，有醫學 院教授估計或令年輕醫生移民。

文匯報報導，「創新香港─國際人才嘉年華」主辦方表示，受疫情 影響，個別往屆參展的機構縮減招聘需求，有內地企業無法進行線下招聘，亦有機構收到簡歷數字僅為往年的四分之一，「明顯感覺香港出現人才緊缺」，但相信隨著港府「搶人才」政策實施後，未來人才供應會逐步改善。

粵港澳大灣區青年總會主席吳學明表示，應聘是青年的一項剛需，正因切中青年需求。過去兩屆「創新香港─國際人才嘉年華」取得良好反響，吸引逾3萬名青年求職，但2020年及2021年因應疫情活動停辦，今次復辦效果仍屬理想，網上報名人數超過5000。

港漂圈創始人趙磊昨表示，就三屆活動對比而言，他明顯感覺今年香港經濟仍受疫情影響，沒有完全恢復活力，部分企業無法為人才提供足夠崗位，「有的內地企業因為防疫原因沒辦法來港參展，也有企業自身已經裁員，沒有繼續招聘打算。」

那邊廂，針對有招聘需求的企業，香港人才卻正出現緊缺。他舉例，有一間房地產企業以往一天至少收到400份簡歷，昨日僅有100份左右，不少內地學生亦反映畢業後會直接返回內地，不會繼續留港發展。