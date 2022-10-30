香港政制局長：區議會議席空缺不補選

香港政制及內地事務局局長曾國衞。（中通社）

屆區議會任期明年底結束，現時議席大批空缺，香港 政制及內地事務局長曾國衛昨表明不打算補選。他重申港府無意矮化區議會，但強調區議會運作必須符合基本法及愛國者治港原則，又指會適時交代區議會存續與否或會否出現其他地區組織等問題，而地方行政職能、產生和組成辦法等都屬於檢討範圍之列。

明報報導，對於外界關注區議會會否保留選舉元素，港府一直沒明確立場。曾國衛昨在商台《政經星期六》表示，檢討後有具體建議會提交立法會，有需要會提出修改相關法例，但他強調目前對各種做法持開放態度。

據報導，荃灣區 議會主席陳琬琛希望港府盡快交代下屆區議會有否選舉，他認為市民可透過票選區議員，從而監督議員工作；而間選或委任議員未必能如民選區議員「貼地」接觸市民。

報導稱，至於公職人員的宣誓要求會擴展至什麼界別，曾國衛說稍後會有具體建議，暫沒推行具體時間表。被問到會否擴展至經公帑發薪的機構，他稱會考慮法定團體或在公共事業擔任要職的人納入宣誓範圍。

另外，報導指出，有美國國會議員日前發聲明批評金融機構高層參與香港本周舉行的國際金融領袖投資 峰會，是為香港港府粉飾侵犯人權行為，政務司長陳國基昨表示，事件反映西方國家對中國包括香港的打壓無所不用其極，「普通金融峰會都可以講到人權，甚至打壓言論自由，無限上綱，目的是令峰會搞不成，或者搞得不好」。