120港人報名「載荷專家」追航天夢 女性占4成

中國首次在香港選拔載荷專家。圖為港府主辦的「創新科技嘉年華2022」中與航天科技相關展覽現場。（中新社）

中國首次在香港 特區選拔載荷專家，招募期於剛過去的27日結束，各界反應熱烈。港府創新科技及工業局局長孫東昨日表示，是次一共收到120份報名表，男女比例約六比四，約四成來自本地大學，過半報名人士來自生物、醫學 及生物醫學工程、機械及電子工程等專業範疇。

綜合文匯報、明報報導，孫東昨日在出席「青少年航天科普計畫」開學禮活動後透露，參與香港載荷專家初選的報名者50人來自本地各間大學，28人來自港府各部門及醫管局，22人來自港府5所研發中心及生產力促進局，8人來自數碼港園區科研機構和企業，其餘12人來自其他科研機構和公司。

他表示，除了生物醫學及工程領域外，其餘申請人涵蓋物理、材料科學、化學、天文學、心理學等。報名截止後，選拔會進入第二階段，局方向候選對象進一步索取一些個人及家庭的健康資料，同時與醫管局配合，對相關人士進行身體檢查、心理評估等等。

孫東表示，除了專家招募外，還需要通過青少年科普教育與實踐，將相關知識融會貫通。他相信未來不只有港產的太空 科學家，還有港產航天工程師和航天駕駛員等，有朝一日將有香港青年能向大家匯報：「我剛從太空出差回來了。」

「青少年航天科普計畫」由香港生產力局與香港教聯會合辦，中國銀行（香港）資助推行，昨舉行開學禮及首場講座，將於未來6至8個月為香港13至17歲的中學生提供課程及工作坊，涵蓋模擬飛行訓練、太空科學、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）、3D打印及衛星原型製作等五大範疇，學員將有機會與國家頂尖航天科技專家交流，並預計於2023年舉辦內地航天考察團。

科技創新界立法會議員邱達根認為，報名人數反應不錯，他冀除到太空外，日後港人可有更多機會從事與太空相關研究。