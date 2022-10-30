我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

120港人報名「載荷專家」追航天夢 女性占4成

香港新聞組／香港30日電
中國首次在香港選拔載荷專家。圖為港府主辦的「創新科技嘉年華2022」中與航天科技相關展覽現場。（中新社）
中國首次在香港選拔載荷專家。圖為港府主辦的「創新科技嘉年華2022」中與航天科技相關展覽現場。（中新社）

中國首次在香港特區選拔載荷專家，招募期於剛過去的27日結束，各界反應熱烈。港府創新科技及工業局局長孫東昨日表示，是次一共收到120份報名表，男女比例約六比四，約四成來自本地大學，過半報名人士來自生物、醫學及生物醫學工程、機械及電子工程等專業範疇。

綜合文匯報、明報報導，孫東昨日在出席「青少年航天科普計畫」開學禮活動後透露，參與香港載荷專家初選的報名者50人來自本地各間大學，28人來自港府各部門及醫管局，22人來自港府5所研發中心及生產力促進局，8人來自數碼港園區科研機構和企業，其餘12人來自其他科研機構和公司。

他表示，除了生物醫學及工程領域外，其餘申請人涵蓋物理、材料科學、化學、天文學、心理學等。報名截止後，選拔會進入第二階段，局方向候選對象進一步索取一些個人及家庭的健康資料，同時與醫管局配合，對相關人士進行身體檢查、心理評估等等。

孫東表示，除了專家招募外，還需要通過青少年科普教育與實踐，將相關知識融會貫通。他相信未來不只有港產的太空科學家，還有港產航天工程師和航天駕駛員等，有朝一日將有香港青年能向大家匯報：「我剛從太空出差回來了。」

「青少年航天科普計畫」由香港生產力局與香港教聯會合辦，中國銀行（香港）資助推行，昨舉行開學禮及首場講座，將於未來6至8個月為香港13至17歲的中學生提供課程及工作坊，涵蓋模擬飛行訓練、太空科學、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）、3D打印及衛星原型製作等五大範疇，學員將有機會與國家頂尖航天科技專家交流，並預計於2023年舉辦內地航天考察團。

科技創新界立法會議員邱達根認為，報名人數反應不錯，他冀除到太空外，日後港人可有更多機會從事與太空相關研究。

香港 太空 醫學

上一則

中國北方提早供暖 韓正：不准限電

下一則

湖北咽拭子採集 至少擦拭6次 網民：最舒服就是不做

延伸閱讀

香港破獲史上最大冰毒案 價值1.4億美元

香港破獲史上最大冰毒案 價值1.4億美元
等不到通關 港旅業龍頭康泰清盤 「料逾百旅行社會倒」

等不到通關 港旅業龍頭康泰清盤 「料逾百旅行社會倒」
香江觀察／美都復業 康泰隱退 香港喜憂交集

香江觀察／美都復業 康泰隱退 香港喜憂交集
傳香港擬將零售加密貨幣合法化 最快明年3月實施

傳香港擬將零售加密貨幣合法化 最快明年3月實施

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活