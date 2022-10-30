港破最大冰毒案 1.8噸冰毒混椰子水 市值1.4億美元

液態冰毒（中）收藏在椰子水內，顏色與一般椰子水（左）有分別。右為懷疑含有液態冰毒的椰子水包裝。（中通社）

香港 官方29日表示，香港海關查獲1.8噸混在椰子水中的液態冰毒，是香港史上最大販運冰毒案件，估計涉龐大跨國犯罪集團。

香港海關23日從進港商船上疑似發現一批混有液態冰毒的椰子水，香港官方29日向媒體證實，貨船上7700罐瓶裝椰子水1800罐含有液態冰毒，價值約11億港元（1.4億美元）。這次案件論檢獲量與金額都是香港執法部門史上破獲最大冰毒案件。

香港海關在報稱由墨西哥海運抵港的椰子水中，檢獲約1.8噸懷疑液態冰毒。（中新社）

這批冰毒從墨西哥運至香港，本預計繼續運往澳洲 ，海關毒品 調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，做法是「漂白」貨物，減低在澳洲被抽查風險；貨船以運送椰子水來說異常地大，因而引起香港海關注意。目前官方仍在調查此案，尚未有人遭逮補。

這是香港兩周內破獲第二起墨西哥運販冰毒到港案件。香港海關14日才在一批同樣從墨西哥運往澳洲的變壓器中查獲價值約590萬美元的晶狀冰毒。

海關毒品調查科高級監督李嘉明表示，涉案椰子水在南美洲封箱後，採極迂迴海運抵港，再轉運澳洲，相信與採同一路線的變壓器空運案為同一龐大跨國犯罪集團，形容集團採空運及海運不同形態冰毒，花心思運毒。據明報報導，李嘉明稱，在港未有拘捕任何人，已就案件通報世界海關組織，同南美、大洋洲合作打擊毒品，不排除在其他地區會有拘捕行動。