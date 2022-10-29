中駐港公署宣介20大 逾百領事、商會參加

外交部駐港特派員公署28日舉辦中共20大重要精神宣介會。圖為外交部駐港特派員公署特派員劉光源進行宣講。（中新社）

外交部駐港公署昨日舉辦中共20大 精神宣介會，特派員劉光源結合列席黨的20大會議的親身感受，全面介紹大會的歷史性意義和20大報告的主要精神。

大公報報導，外國駐港領團、名譽領事、國際組織、外國在港商會和媒體等逾百名代表參加。多位領事在會後接受媒體訪問時表示，中共20大讓世界看到了中國的驚人發展成就和中國對世界作出的重要貢獻，體現了中國共產黨嫻熟高超的政治領導力，大會的決策部署不僅對中國產生深遠影響，也為當前充滿不確定性的世界注入更多信心和動力。

在宣介會上，劉光源全面介紹了20大報告中涉及「一國兩制」的重要內容，他指出，在黨的全國代表大會層面強調必須長期堅持「一國兩制」，將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針等內容寫入黨章，彰顯了中國共產黨全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心和信心。

報告系統闡述堅持和完善「一國兩制」的新理念新思想新戰略，為香港朝著正確方向前進點亮「引航燈」，為香港實現良政善治提供「金鑰匙」，將引領「一國兩制」偉大實踐進入新時代。

與會嘉賓熱烈祝賀中共20大勝利召開，白俄羅斯 駐港總領事哈爾拉普．塔季亞納祝賀中共20大勝利召開，她表示，在習近平總書記和中國共產黨的領導下，中國取得了巨大的發展成就。她強調，白俄羅斯一貫堅持一個中國原則。

以色列駐港總領事藍天銘表示，中國是非常重要的國際參與者。中國過去40年的發展不僅在中國歷史上是罕見的，在人類歷史上也是罕見的。他認為，與中國在各方面保持對話非常重要。

新加坡商會（香港）副主席黃浩宸表示，中共20大報告中提及很多振奮人心的消息，他認為，中國過去十年的發展十分驚艷，相信未來十年更加充滿希望，新加坡企業希望抓住中國機遇並參與到中國發展中去。