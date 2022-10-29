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挽救旅業倒閉潮 旅遊界議員：港中盡快通關

香港新聞組／香港29日電
康泰旅行社28日發公告稱，由於資不抵債，母公司已啟動為康泰清盤。（中通社）
康泰旅行社28日發公告稱，由於資不抵債，母公司已啟動為康泰清盤。（中通社）

康泰旅行社宣布自動清盤，立法會旅遊界議員姚柏良昨日受訪時呼籲港府繼續撥款資助旅遊業挽留人才，以「團進團出」方式豁免境外旅客3天「黃碼」限制，以及盡快與內地恢復正常通關，才能避免香港旅遊業「全軍覆沒」。多個旅遊業工會昨日與文化體育及旅遊局副局長劉震會面時亦關注到康泰旅行社清盤一事，同時促請康泰妥善處理員工的遣散善後工作。

文匯報報導，姚柏良對營運逾半世紀的康泰旅行社被迫結業深表惋惜。他表示，香港入境檢疫雖然已放寬至「0+3」，但對旅遊業幫助有限，因為並無足夠航班及機位出團，3天醫學監察亦令海外遊客卻步。

他認為，只有以「團進團出」方式豁免旅客3天「黃碼」限制，旅行社才有望恢復組團，惟港府一直沒有正面回應。他預計只有等香港和海外接軌、取消檢疫措施，旅遊業才有望開始復甦，到與內地恢復正常通關後才能真正恢復生氣。

香港旅遊業雇員總會、香港專業導遊總工會、香港外旅領隊協會、香港旅遊業導師協會4間工會的代表，昨日聯同工聯會立法會議員郭偉强與劉震會面。郭偉强會後表示，旅遊從業員是行業最重要資產，一旦人才流失便難以協助業界重拾昔日中外文化中心旅遊勝地美譽。

他認為港府有責任為業界創造更多的臨時崗位，協助雇員度過寒冬。針對施政報告中的6億港元（約7643.9萬美元）文化古蹟本地遊支援，他指應彈性處理資源使用，因應穩步向前的疫情防控措施，以「頭重尾輕」的比重批出款項。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指出，疫苗接種中心接二連三地關閉，相關臨時職位也隨之消失，對保留旅遊從業員力量產生不少負面影響。旅遊業雇員總會總幹事林志挺呼籲港府正視旅遊業水深火熱的處境，繼續提供支援以挽留骨幹人才，並為從業員提供更多臨時職位維持生計。

香港 醫學 疫情

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