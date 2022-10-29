香港理大外暴動 21歲學生等8人判囚44至56個月

圖為2019年被破壞的香港理工大學行人天橋。（中通社資料照片）

2019年香港 理工大學一帶發生連串反修例示威，警方在佐敦一帶拘捕多名男女，當中8男女被控暴動、在公眾地方管有攻擊性武器等罪，28日在區域法院分別被判監44至56個月。

綜合中通社、香港電台、明報報導，8名判刑的被告依次是21歲學生張永尚、24歲學生林阡晴、22歲實習生廖康良、63歲項目經理李屏樂、28歲項目經理易卓邦、25歲無業李家維、22歲學生潘永傑及23歲運輸工區海峰。

他們同被控暴動罪，廖康良另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用用途的工具罪，指他管有一把錘；李屏樂則另被控一項管有攻擊性武器罪，指他管有一個能發出鐳射光束的裝置。其中區海峰承認控罪，並另被控一項管有適合作非法用途的工具罪，指他管有一包金屬索帶，該罪則於法庭存檔。

張永尚被判囚56個月、林阡晴被判囚56個月、廖康良被判囚50個月、李屏樂被判囚50個月、易卓邦被判囚50個月、李家維被判囚50個月、潘永傑被判囚48個月及區海峰被判囚44個月。

法官練錦鴻形容，案發現場源源不絕的燃燒彈恍如「地獄圖」，為社會事件中最大型、最激烈暴力場面，亦對社會大眾心理「挖出一個極大傷口」，嚴重損害香港安全的國際形象，亦挑戰整個法治系統。

練錦鴻稱，大部分被告年輕初犯，非十惡不赦，判監令社會有所損失，他們在受壓迫環境下犯案，判刑時感困難甚至不忍，但年輕並非求情理由，若接納違法可以達義，變相人人都可因此為所欲為，因此仍須判囚反映刑責，減刑後判處8人監禁44至56個月。