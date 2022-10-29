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等不到通關 港旅業龍頭康泰清盤 「料逾百旅行社會倒」

香港新聞組／香港29日電
康泰旅行社28日發公告稱，由於資不抵債，母公司已啟動為康泰清盤。（中通社）
康泰旅行社28日發公告稱，由於資不抵債，母公司已啟動為康泰清盤。（中通社）

屹立香港56年的旅遊龍頭企業康泰旅行社，才說暫以「最小化成本營運，保留實力，直至通關為止」，不到三天，母公司28日稱康泰淨資產為負6813萬元人民幣（約939.4萬美元），通過啟動康泰清盤。旅遊業議會則預計或再多10%、即約百多間旅行社倒閉。旅遊業議會總幹事楊淑芬對結業感可惜，預計會再多10%旅行社倒閉，促請港府推行「0+0」。

明報報導，康泰早於8月宣告全線分社暫停營業。積金局指康泰欠交3名員工強積金供款及250名員工遲供款附加費，總數約2萬港元（約2757.7美元）。

據報導，康泰旅行社母公司凱撒同盛發展股份有限公司（中國）發公告稱，由於康泰「盈利能力受疫情影響驟減」而資不抵債，故通過啟動自動清盤程序。公告稱，康泰業務主要遍及粵港澳地區，盈利能力受疫情影響驟減，目前已不能償還到期債務。

公告顯示，康泰上半年營業收入1003.55萬人民幣，淨利潤為負469.27萬，截至6月30日，康泰總資產為97.27萬，淨資產為負6813.45萬。

報導稱，東瀛遊發聲明表示，對屹立香港逾半個世紀的康泰旅行社結業相當痛心；又指東瀛遊其中一個創辦人曾於康泰任職，深受培育之恩，承諾優先處理康泰員工的求職申請，冀為業界挽留人才，並與同業共度時艱。

報導說，旅遊業監管局回覆查詢表示，正按照《旅遊業條例》處理康泰牌照及受影響旅客，局方截至昨午接獲24宗市民查詢。局方稱，今年初至今共有48間旅行代理商因牌照到期撤銷牌照。

另據文匯報報導，康泰旅行社由黃明銓於1966年創立，黃明銓之子黃士心於1968年接手經營後，分社遍布香港、澳門及內地，曾連續14年成為參加人數全港最多的旅行社。

2010年8月，康泰一個21人旅行團在馬尼拉遭革職警員挾持作人質，事件導致康泰領...
2010年8月，康泰一個21人旅行團在馬尼拉遭革職警員挾持作人質，事件導致康泰領隊及7名團友死亡。（新華社資料照片）

不過，馬尼拉人質事件成為康泰以至港人的傷痛。2010年8月，康泰一個21人馬尼拉旅行團結束行程之際，在黎剎公園遭革職警員門多薩登上旅遊巴挾持團友作人質，要求菲港府恢復其職務。菲警其後進攻，與門多薩爆發槍戰，事件導致康泰領隊謝廷駿及7名團友死亡。

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