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香江觀察／美都復業 康泰隱退 香港喜憂交集

香港特派員李春
「美都餐室」28日復業。此為資料照片。 （圖：香港旅遊發展局提供）
「美都餐室」28日復業。此為資料照片。 （圖：香港旅遊發展局提供）

香港地，從來有冷有熱，永遠喜憂交集。這回冷門喜訊，是油麻地廟街那間美都餐室，10月28日悄然復業；熱議的傷心，是號稱香港旅行社最老最大的康泰，全線結業後再傳清盤消息。

3月香港疫情嚴重之際，美都餐廳曾關門休業兩個月，5月疫情稍緩重開。但7月美都突然關門，又在餐廳門口貼告示，中英文夾雜，說了些很有玄機的話，如「人生有幾個10年，不經不覺，美都餐食都度過了72年」，又說就讓他在這個時候放鬆一下心情休息休息。 

但就像關門突然，美都又突然復業，又是在餐室門外貼出告示，28日起事業回歸。

美都餐室是間老派冰室，午餐時段的中式牛柳燴意粉、錦滷雲吞、咕嚕蝦球炒河等，以及下午茶的菠蘿包、蓮子紅豆冰，都是打卡食物。雖有人說味道「麻麻地」，即一般化，但各人都認同的是，美都70年不變的懷舊味道，包括地板牆身全是馬賽克磚，卡位就是硬硬的木板，天花板轉著大吊扇等。如果傍晚一抹夕陽灑進鐵窗，就更加老香港。

美都的舊時香港店風，加上正處傳統的廟街和龍蛇混雜的油麻地，好多港產片都在此取景，看了港產片再去美都，叫一客糊番茄蓋在上面的排骨焗飯，喝兩口鴛鴦冰並挨火頭十足的夥計訓斥兩聲，就如進「追龍」境界。

美都重張，懷舊有望，香港一間老牌旅行社要告別，又令眾人感傷。康泰旅行社號稱香港最老最大的旅行社，說其最老之一，是它在香港經營逾半世紀；說其最大之一，是有逾千員工，門市遍布港九新界，還在台灣、泰國、美加等地開分社。

香港封關，旅行社苦撐，但沒想到康泰會全線結業。康泰結業，港人傷心，是因其歷史最悠久，很多香港人一家老小都跟過康泰團，當年捧紅港人赴台觀光，康泰功不可沒。還有個原因令其深入港人之心，是康泰八○年代即資助香港選美，當年的香港小姐，都由康泰安排外景地拍攝。香港小姐選出來了，那外景地也成了康泰的熱線。是以香港旅遊業議會主席徐王美倫說，康泰作為行內的「老字號」，所有門市暫停營業，已發出警訊。

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