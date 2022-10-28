港府稱23條立法不能草率 以免將來修改更麻煩

香港保安局長鄧炳強表示，23條立法工作從來沒有停止。（取材自香港電台）

有關「基本法」23條立法，香港 保安局局長鄧炳強表示，過去一年，包括在國際上都發生許多事情，令當局對於23條立法的評估有不同。他強調立法工作不能草率，以免將來要修改的話便麻煩。

香港電台報導，鄧炳強表示，23條立法工作從來沒有停止，23條有7種罪類，「國安法」已包含分裂國家及顛覆政權，但叛國、煽惑叛亂、竊取國家機密以及規管外國和本地政治團體都需要立法去做。他說，留意到英國 近日公布國家安全法案，提出許多新事項，當局需要研究；本港最近一些「國安法」案件有判決，當局也需要考慮，做到切實執行到，又能應對目前情況及面對將來挑戰的法例。

對於「施政報告」提出「搶人才」方案，鄧炳強表示，警隊情況有不同，雖然目前仍欠幾千人，但主要是招募方面有挑戰，流失較少。他說，警隊挽留人才做得不錯，透過不同計劃包括退休 後重聘或延長工作，留下有經驗人員。他又說，現代人的身體好了很多，許多人都活到120歲，體能上應該沒有太大問題。

有關河套區隔離設施方面，鄧炳強表示，正聯同醫務衞生局跟內地積極探討逆向隔離，希望不久將來交由保安局管理，再就隔離及檢疫要求商討，雙方都希望盡快達成。