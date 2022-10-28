中大校徽風波未平 校長段崇智被爆染疫滯留美國

香港中文大學校長段崇智傳出染疫，滯留在美國。（取材自微博）

歷時一周的中大校徽風波以校董會通過將校徽恢復舊版本暫時告終。在25日的中大校董會上，校長段崇智未親身露面僅以視像方式與會，招致坊間不少猜測及多位校董不滿。

文匯報報導，據悉，段崇智日前前往美國出席一個大學會議，豈料準備回程之際發現自己感染新冠，目前只得滯留當地休養。有中大校董透露，段崇智在視像會議時明顯身體抱恙，有向校董透露自己確診無法返港，尋求體諒。

現時中大校徽事件餘波未了，中大校董、立法會議員張宇人要求獨立調查中大更換校徽事件，懲罰惡劣管治。27日有消息指，今次中大換校徽是由出任一年多的澳洲 籍協理副校長金江（Laurie Pearcey）負責。全國政協副主席、前特首梁振英就此發出質疑，表示「段崇智沒有要求金江向他報告嗎？金江會在段崇智不知道的情況下公布新校徽嗎？段崇智不知道他上面還有校董會嗎？」

報導指出，香港 中文大學本月17日推出新校徽設計，簡化校徽更直接刪除「博文約禮」校訓，引起軒然大波。一手點火的校長段崇智眼見火燒眉毛，選擇媒體焦點集中於施政報告的19日發表聲明「滅火」，試圖輕描淡寫淡化事件，暴露中大管理問題。