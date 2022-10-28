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美團攻港爭「三強鼎立」 外賣員：餐館、食客受惠

香港新聞組／香港28日電
美團外賣目前正在招募進入香港市場的工作人員，外賣業有機會由「兩雄爭霸」演變成「三強鼎立」。（新華社）
美團外賣目前正在招募進入香港市場的工作人員，外賣業有機會由「兩雄爭霸」演變成「三強鼎立」。（新華社）

內地送餐外賣平台龍頭美團外賣近日的官方招聘平台顯示，公司正提供20個境外業務崗位，並註明工作地點是香港，以及要求應徵者能操粵語，令早前坊間流傳美團將進軍香港的消息更添可信性。

文匯報報導，外賣業有機會由「兩雄爭霸」演變成「三強鼎立」，外賣員及食肆表示，目前行業缺乏競爭，他們的議價能力薄弱，以致食肆被收取高額的平台服務費及外賣員一再被扣福利待遇，即使早前發動多次罷工行動，資方仍未有積極回應。他們希望美團赴港加入戰圈後，可以將內地完善的勞工福利及食安制度也引入香港，完善行業發展，而增加市場競爭亦將更有利於餐館、消費者。

任職外賣員四年的阿史先後在不同的外賣平台工作過。他表示，之前香港共有三大平台，包括Ubereat、Foodpanda及Deliveroo，各平台都急需外賣員，令他們的待遇不致太差，但自從去年Ubereat終止運作後，兩大外賣平台「獨大」，外賣員的議價能力減弱，平台提供的薪酬待遇變得愈來愈低，他們賺取的「跑腿費」不斷下降。

目前在其中一間外賣平台擔任車手的阿史出示8月某天的收入紀錄約為876元（港幣，下同，約111.6美元）。他當日共接18個訂單，平均每宗訂單賺約48.6元，但本月中的某天收入，他接了20張訂單，但在扣除10元的小費後約為806元，即平均每宗訂單僅賺取約39.8元。

阿史表示，行內也在議論美團進軍香港的傳聞，相信有利於行業發展，「多了一個競爭對手，平台們為了吸引更多外賣員，應該會提高薪酬待遇，例如提高訂單服務費。」目前，兩大平台向食肆收取頗高的服務費，若美團進軍香港，為了開拓市場、招呼更多食肆入場，或會減食肆服務費，顧客也能受惠。

他認為，美團始終是內地的企業，營運方式較符合華人社會生活習慣，而Foodpanda及Deliveroo則採用外資企業的管理模式，「最簡單例子是外國餐館分散，該兩大平台的外賣員送完一間餐館再送下間餐館，但美團車手是收集好一區或一條街餐館的外賣再送，效率高，分攤成本，食肆不必給平台這麼多服務費。」

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