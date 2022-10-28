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香港中小學生寫作比賽 違國安法須負刑責

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

繼中文文學雙年獎新詩組3本詩集經評審後被康文署撤獎，康文署轄下公共圖書館兩個比賽，包括全港詩詞創作比賽、由學校推薦小一至中六學生參加的世界閱讀日創作比賽，今年先後加入國家安全條款，列明參賽者或作品不能違反國安法或不利於國家安全，若涉違法，參賽學生須「承擔法律責任」。

明報報導，康文署稱公共圖書館一直都確保藏書及活動必須符合香港法例，「因此，活動參加者亦需遵從有關要求」。至於負責判斷作品有否違國安法的職員職級及文學資歷、是否設上訴機制，署方並無回應。

據報導，曾擔任不少學生寫作比賽評判的優質圖書館網絡創會會長呂志剛認為，港府加入國安條款，僅為港府「看漏眼」時免責。他說，港府在整肅氣氛下「都沒怎麼理解小朋友心智發展」，慨嘆若當局「連小朋友都不放過」，也只能無奈接受。

報導引述一名不具名的中文教師表示，教師在經學校報名獎項中，會審視學生作品有否「不得出街」的內容，如有否不利國安內容，學校不會為其提交作品。該教師稱此社會氣氛下，為保護學生、學校，把關一定要較謹慎，又說同學也明白「遊戲規則」，知道及理解可以寫什麼，甚或已自我審查。

報導稱，擔任詩詞創作比賽評審20多年的城大人文及社會科學部講師劉衛林表示，評審結果受不合理干預是不能接受，因「藝術都有自己的王國、有自己的尊嚴」。

此外，據報導，案發於今年1月4日，前支聯會主席鄒幸彤被判煽惑去年的六四集會罪成，鄒求情時讀出六四死難者名字及死因，兩度被裁判官陳慧敏打斷，要求警方摘下庭上拍掌者姓名，兩被告隨即起身批評陳官。

報導說，本案是首宗涉及法庭旁聽者違反煽動罪的案件，辯方求情稱，案件源於當天庭上就六四事件的陳述，女被告趙美英對六四有強烈情緒，一時衝動發言，望法庭考慮她抱恙，酌情輕判甚至緩刑；男被告彭滿圓則親自陳情，自言「歷史將宣判我無罪」。裁判官鄭念慈認為彭無悔意，而趙稱患肺積水，亦「不見得她患上什麼大病」，不予額外減刑。

六四 圖書館 香港

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