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香港樓價4連挫 按月跌2% 創3年半新低

香港新聞組／香港28日電
受到多重不利因素夾擊，近月香港遭遇「股樓雙殺」，樓價更連跌4個月，創下3年半來新低。（新華社）
受到多重不利因素夾擊，近月香港遭遇「股樓雙殺」，樓價更連跌4個月，創下3年半來新低。（新華社）

受多重不利因素夾擊，近月香港遭遇「股樓雙殺」，樓價出現「4連跌」。據差餉物業估價署最新數據顯示，上月私人住宅樓價指數報362.1點，按月跌幅擴大至逾2%，連挫4個月兼創近5個月最大單月跌幅，指數跌至逾3年半新低；按年則跌9%，創2019年1月以來新低。單計今年首9個月，私人住宅樓價指數已跌8.1%。

綜合晴報、文匯報等港媒報導，業界人士指，在股市波動及經濟前景未明等不利因素影響下，預料本月樓價指數會繼續下跌再試低位，估計全年樓價跌1成。

樓市近月持續下跌，差估署昨日公布的樓價指數顯示，9月按月再跌2.06%，為2018年11月後最大單月跌幅。指數已跌至超過3年半新低，並已連跌4個月，累跌6%，按年則跌9.04%，不少去年借九成按揭入市的市民已到負資產邊緣。

值得留意，官方指數有所滯後，回顧21日坊間樓價指數、即中原城市領先指數CCL最新報168.49點，對比去年8月時高位191.34，實際已下跌近12%，可想見往後官方數字亦會「跟跌」。

業界對後市看法亦悲觀，料第四季按季再跌3%，全年樓價跌幅達10.81%，將是繼2003年下跌11.87%後，19年來最大的按年跌幅。

據中原地產統計，現時銀主盤放盤委託達200個，是13年新高，若樓價持續下跌，銀主盤數量將以複式遞增，至年尾或增至1000個。陳永傑認為，負資產及銀主盤量增加，已為樓市響起警號，若情況惡化下去，或會為金融機構造成衝擊。

萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒也指出，受股市下跌及經濟前景不確定性影響，預計短期內官方指數表現將繼續尋底，但相信全年官方樓價指數跌幅會在一成內。他預料整體成交量維持在低水平，預計全年一二手成交量5萬宗左右，創9年低位。 

另一邊廂，股市表現同樣令人失望，恒指今年來大跌7970點，市值蒸發14.58兆港元（港元，下同，約1.8兆美元），攤分在750萬市民頭上，相當於每人損失約194萬元（約24.7萬美元）。大摩昨再下調恒指目標，最差料見12200點，即較現時再跌21%。股市樓市跌勢未完，小市民宜綁好安全帶，有市場人士建議政府再推短期措施支持經濟。

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