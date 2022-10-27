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澳門將開放中國四省一市居民赴澳遊 往來均不必隔離

記者陳言喬／即時報導
澳門即將開放中國四省一市居民赴澳遊，圖為今年十一黃金周期間澳門著名景點大三巴牌坊前稀落的遊客。（新華社）
澳門即將開放中國四省一市居民赴澳遊，圖為今年十一黃金周期間澳門著名景點大三巴牌坊前稀落的遊客。（新華社）

疫情兩年來，澳門宣布將在11月開放中國四省一市居民的赴澳門旅遊，只需持48小時新冠病毒檢測陰性證明即可成行。近來中國旅遊網站有關澳門的關鍵字搜索，包括酒店、機票、旅遊攻略都比前一時段多了數倍以上。

新冠疫情發生後，中國暫停出境遊，澳門旅遊經濟大受衝擊，澳門可望成為中國開放首個出境遊的地區。澳門此前已先公布計畫，先讓廣東省、浙江省、江蘇省、福建省和上海市的居民組團赴澳旅遊。澳門特首賀一誠此前表示，預計11月將恢復中國旅行團赴澳門旅遊。日前，澳門衛生局並發佈「給旅行團組織者的建議」，為前往澳門旅遊的相關人員提供防疫指引。

觀察者網報導，據同程旅行平台資料顯示，相關消息發出1小時內，澳門旅遊相關搜索熱度迅速上升。「澳門」關鍵字搜索熱度較前日同一時段上漲237%，澳門酒店搜索熱度上漲160%，中國往返澳門的機票航班搜索量上漲150%。資料還顯示，最關注澳門旅行相關資訊和產品的用戶分別來自廣東、浙江、上海、江蘇和福建。

馬蜂窩平台關於「澳門」的總體訪問量熱度一度上漲330%，其中「澳門玩法」熱度上漲241%，「澳門攻略」熱度上漲275%。

澳門與中國已就通關檢疫做出安排，兩地人員往來不必隔離，但需持48小時新冠病毒檢測陰性證明方得入境。目前從外國、香港、台灣等地入境澳門者仍需進行「７＋３」隔離檢疫措施。

澳門 檢測 疫情

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