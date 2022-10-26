香港邊境重啟 傳大量外地「性工作者」捲土重來

邊境重啟後，傳出有大量境外性工作者又重返香港。（中通社）

據港媒報導，過去三年香港 實施嚴格入境檢疫措施，境外性工作者前往香港的人數大減。但近期隨著邊境 管制大幅放寬，重回香港的中國和外籍性工作者逐漸增多。報導引述知情者透露，黑幫集團基於入境檢疫放寬，大舉安排中國及泰國女子前來香港賣淫，再從中抽取佣金牟利。

報導稱，隨著疫情逐漸緩和，港府逐步放寬針對身處中國及澳門 港人的「回港易」計畫，以及針對中國和澳門居民訪港的「來港易」計畫，並自9月26日起更不設限額，且適用於中國所有地區和澳門來港人士，亦即中國任何省巿民眾和港人都可透過有關計畫免檢疫入境香港。

同日香港也取消海外入境旅客要在指定酒店隔離的強制檢疫要求，由原來「3+4」（三天酒店檢疫及四天家居監測）改為「0+3」（只須家居醫學監測三天）。

港媒指出，邊境解封後，一度近乎絕跡、持雙程證到香港的中國及外籍性工作者，近期似有上升趨勢。港媒記者近日在旺角上海街、新填地街一帶就發現多名相信是由「馬伕」（淫媒）帶領的中國性工作者在街頭逗留。

港媒記者隨後轉往花園街「鳳樓」集中地，香港警方2018年7月曾在該地當場逮捕近百名性工作者。但前年11月傳出有中國偷渡到香港的性工作者確診後，此處性交易活動就沒落。不過如今，當地又能看到「獨行男不時登樓疑尋歡」。