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全港精神健康指數連5年不合格 機構促正視

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

「2022全港健康月」籌備委員會調查研究工作小組昨公布2022全港精神健康指數調查，結果顯示，市民精神健康指數平均分為47.64分，已連續五年處於不合格水平，籌委會促正視。

大公報報導，該調查在8月5日至9月2日透過電話訪問進行，對象為15歲或以上的香港居民。問卷內容涵蓋「世界衞生組織五項身心健康指標（WH0-5）（1998年版）」及受訪者子女、工作、身體狀況、家庭、居住環境及新冠疫情等對受訪者的精神健康有多大負面影響。

報導指出，工作小組根據「世界衞生組織五項身心健康指標」，將健康指標的分數調整為0分至100分（下稱「精神健康指數」）。若指數低於52分，即精神健康狀況處於不合格；指數介乎52至68分為可接受；指數達72分或以上即表示精神健康狀況良好。

結果顯示，今年香港市民精神健康指數的平均分為47.64分，相比去年平均分為48.03分稍降，而由2018年開始，香港市民的精神健康指數平均分一直處於不合格水平。在2022年，有54.4%受訪者的精神健康指數不合格，而精神健康狀況處於可接受水平與良好水平分別為36.8%與8.8%。

據報導，對此，籌委會提出三點建議：由於精神健康指數在不同年齡層上呈U型發展，即年齡較小及較大的組別精神健康指數較高，社會需精準照顧不同年齡層的需要；絕大部分經歷過失去親人／朋友的人士均認為該經歷影響深遠，當局應為他們提供適切的情緒支援；有關當局宜定期進行全港市民精神健康調查，藉以了解不同群組的精神健康狀況及有關變化。

指數 香港 疫情

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