港疫苗通行證延續至明年中 百業綁死不利復常

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府在「免針紙」覆核敗訴後，26日修訂《預防及控制疾病條例》，其中把《預防及控制疾病（疫苗 通行證）規例》（第599L章）的有效期延長六個月，至明年6月30日，即全港市民要繼續谷針及使用疫苗通行證至明年中。部分市民包括立法會議員江玉歡認為，這等同港府將「疫苗通行證」生效延至明年中。

香港 01報導，然而相關法例有效期和「疫苗通行證」的有效日期，並不是完全相等，當中存在一個關鍵要素。港府消息人士解釋，上述框架是為港府實施「疫苗通行證」設下法律基礎，不等於在整段時期都實施，醫務衛生局局長可按實際情況實施或改變，即可調整實施日期及涵蓋的處所。

議員及醫療界人士對延長令意見不一，但均指現有疫苗通行證的適用範圍太廣，不利各行業及市民生活復常。立法會議員江玉歡近兩日接受電台訪問時，也多次表達對於「疫苗通行證」的憂慮。

細看各討論區網民留言不難發現，不少市民認為港府的決定等於延長「疫苗通行證」至明年6月底。

然而，翻查港府遞交立法會的文件，今次變動涉及「法律框架」，而並非提及「疫苗通行證」有效期限，兩者雖然可說有關係，但並非完全相等。

消息人士指，港府的社交距離 措施會定下限期，因此要不時發出公告延長，而「疫苗通行證」本身並無時限，理論上如局長沒有指示，則會生效至法例失效之時，但強調局長在時限內有決定權按情況作出改變，因此法例時限並不直接等於「疫苗通行證」的生效時限。

事實上，醫務衛生局局長盧寵茂過去亦作出指示，改變599F章的規定。8月8日，港府在「疫苗通行證」加入「紅黃碼」後，盧寵茂發出指示，禁止持有「紅黃碼」人士進入599F章的表列處所，可見醫衛局局長有權發出指示，調整包括「疫苗通行證」在內的港府防疫措施細節。