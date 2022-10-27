0+3滿月 非港人入境不足1成 學者：有如輸血給他國

香港實施「0+3」一個月，非港人入境增加不足一成，旅遊業及餐飲業都表示，早已預期「0+3」無法吸引入境旅客。 （中通社）

香港 9月26日實施「0+3」入境檢疫措施，至昨天「滿月」，入境人次由16萬多增至實施後的逾22萬，增幅35%，當中非本地旅客的入境人次只升8.97%。旅遊界及餐飲業界均表示，早已預期「0+3」無法吸引入境旅客，對行業幫助不大。有學者形容「0+3」有如「輸血」給其他國家，憂香港日後即使實施「0+0」亦無法吸引外地旅客。

綜合明報、香港01報導，香港輸入個案已錄得6種新變異病毒，輸入個案占確診個案總數的比率，對比實施前升勢，10月3日更達到9.72%。呼吸系統專科醫生梁子超表示，「0+3」實施後，訪港旅客增加，預期變異病毒的傳播品種會與世界各地慢慢會看齊。他又指，港府目前可能僅做到1%基因序列分析，現時發現的新變異病毒個案或只是冰山一角。

報導稱，入境旅客在「0+3」實施後增35%，增至逾22萬人次；出境旅客人次增幅更大，由17萬多人次增至24萬，增加40%。數字顯示，出入境旅客均是以港人為主，香港居民的入境人次由接近11萬增至逾16萬，增加49%；出境人次由逾12萬增至逾18萬，增超過5成。

旅議會總幹事楊淑稱早已認為「0+3」對吸引外地旅客完全沒幫助，因香港仍有核酸檢測 等檢疫措施，無法便利旅客赴港。她又認為出境旅客人次有四成增幅已較預期佳，因航空公司運力不足，導致機位緊張，亦會影響港人出遊意欲。

楊淑芬又說，即使港府推行「0+0」只是旅遊業復甦的開始，指出香港入境遊生意過往有八成是內地客，若香港一直無法與內地通關，都只能做兩成生意。她期望港府可考慮「團出團入」方式，讓入境旅行團可到香港的指定餐廳或景點完成入境遊。

敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，今年9至10月餐飲業的生意較去年同期差10%至20%，除了10月初因派發新一期消費券輕微帶動餐飲業的生意外，其他時間如「一潭死水」。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，即使現在推行「0+0」也只是「輸得沒那麼慘烈」，現時港元匯率 貴、機票貴，加上仍有防疫政策，反問「如果成本這麼大，為何人們要來香港？ 」