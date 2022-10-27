港最大宗洗錢案 2男變賣黃金、鈀金涉款4.4億美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 海關採取代號「煉金者」行動，破獲歷來最大宗洗黑錢案，揭發有不法之徒利用在香港可不具名交易貴金屬的漏洞，以大量買賣貴金屬清洗黑錢，利用公司戶口處理35億元（港幣，下同，約4.4億美元）可疑交易。海關稱案中貴金屬及資金來源仍然不明，將調查被捕人背景、資金去向等，相信當中涉及集團操縱。

綜合文匯報、明報報導，海關按情報鎖定兩名男子，發現兩人在2020年至2021年間變賣約8.4噸貴金屬，包括黃金及鈀金，進行35億元的可疑交易。21日以涉嫌洗黑錢拘捕兩名男子，同時搜查三個住宅單位、兩間祕書公司、一間貴金屬貿易公司及找換店，檢獲手提電話、銀行文件及與貴金屬公司交易的單據等。

海關昨日公布的案情指，兩名被捕男子分別為30歲工人及48歲工程技工。其中，48歲工程技工報稱月入約2萬元及居住公屋，但在2021年成立一間報稱經營電子產品貿易的公司，並在同年7月開設兩個銀行戶口，於7月至11月間利用戶口接收17億元可疑款項。

雖然該公司報稱經營電子產品貿易，但海關發現其中8.6億元來自一間貴金屬貿易公司，而該男子在收款的同日或短時間內，都會將資金轉至離岸公司或空殼公司戶口，其交易對象明顯與業務性質不相符。

調查發現，該名48歲疑犯涉曾指示貴金屬公司將他變賣的貴金屬約6億元款項，直接存入其本地空殼公司戶口，但這些戶口與其公司業務無關。當銀行進行客戶盡職審查時，他向銀行提供一些文件，以證明其銀行戶口內可疑大額交易資金的合理性。海關懷疑屬於偽造文件，企圖掩飾資金來源及去向。

另一名30歲工人報稱月入約1萬元，是一間貿易公司的銀行戶口授權簽署人。海關發現他在2019年10月開設公司戶口，並於2020年1月至8月間共收取12億元可疑款項，其中超 過六成來自多間珠寶公司或貴金屬公司，部分公司更是案發時剛新成立。該男子在收款後會利用銀行轉帳或找換店將資金匯到內地公司，但收帳及出帳公司與其業務性質不同。