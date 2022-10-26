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理大衝突 3男認暴動重判45月 官：港史最暴力暴動之一

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

警方於2019年11月圍堵理工大學，大批示威者在油尖旺區聚集，與警員爆發衝突，多人被捕。其中3男包括一名推理小說作家早前承認暴動罪，法官謝沈智慧25日在區域法院判刑，斥逾千名示威者當天在1小時內向警方投擲逾250枚汽油彈，行為肆無忌憚、目無法紀，「猶如熟練的軍隊」，形容本案屬香港有史以來最大規模、最暴力的暴動之一，須判處阻嚇性刑罰，判三人囚45個月。

綜合明報、香港01報導，法官引述辯方求情，稱被告朱盛軒（28歲）自小被父親拋棄，母親獨力撫養，6歲前居於保母家，與母親生活幾年後母親再婚失敗患上抑鬱，朱自11歲起再搬到兒童之家及青年宿舍，成年後租住劏房，因經濟能力未能升讀大學，但他熱愛寫小說，曾出版推理小說，入圍不少獎項。

法官引述求情指，被告陳子謙（27歲）曾赴澳洲留學進修廚藝，於倫敦一米其林（港譯米芝蓮）餐廳工作兩年後回港，希望在港開餐廳；另一被告郭曉泰（34歲）則任助理屋邨主任，深受同事愛戴。

法官判刑時稱，案發時有超過1500名示威者聚集，人數遠超警力，各人戴有防毒面罩等裝備，以雨傘等築成防線，在人煙稠密地方與警方對峙，1小時內向警方投擲超過250枚汽油彈，「猶如一支熟練的軍隊」，為香港有史以來最大規模、最暴力的暴動之一，造成的損失不計其數。

法官續指，案發地點發生在人煙稠密的地區，一旦失控對市民的危害難以估計，雖無證據顯示3名被告曾帶領、鼓吹他人參與暴動，但他們參與其中，等於認同其他示威者作為，遂以5年監禁為量刑起點，認罪扣減後判囚45個月。

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