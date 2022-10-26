香港公僕守則擬刪政治中立 不偏不倚取代

公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會會議表示，今後公務員不說「政治中立」，「我們亦不會再用這名詞」。（取材自新華網）

香港 回歸以來，公務員的處事原則之一是「政治中立」，但時移勢易，在「愛國者治港」方針之下，「政治中立」由「不偏不倚」取代。公務員事務局局長楊何蓓茵昨天在立法會會議上被問到相關問題時說，今後公務員不說「政治中立」，「我們亦不會再用這名詞」。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

明報報導，《施政報告》提出更新《公務員守則》，楊何蓓茵昨於立法會表示，新《守則》將列明公務員需具備維護國家主權的意識：「公務員必須做事要不偏不倚，不受個人政治取向限制。『政治中立』不可以作為一個藉口，不去執行政府整體決定了的工作，不可以受自己政治取向等影響。」預計明年首季向職方發出新《守則》草擬版作諮詢。

有公務員團體認為，應在新《守則》訂明指引界定違規行為；有學者擔心，刪去「政治中立」會影響公務員行事準則，對不同政團不再一視同仁，引發程序公正爭議。

特首李家超在其不久前發表的施政報告中，提出強化公務員管理，包括更新公務員守則。

香港公務員守則歷來明列公務員須遵守多項基本信念，包括堅守法治、廉潔守正和政治中立等。

據報導，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，過往數屆政府均提醒公務員政治中立，特別是社會運動期間，強調公務員不應參與政治活動，現時《守則》刪去政治中立，如「一朝天子一朝臣」。他認為港府應訂立明確指引，讓公務員知道違規行為，如就社會事件發聲及聲援政黨是否違規。

公務員總工會主席馮傳宗認為，過去社會誤解公務員以政治中立為由不作為，刪去四字可避免炒作。

報導稱，保安局前局長、立法會議員葉劉淑儀表示，公務員「從來沒有政治中立」，支持港府是必然的，她舉例稱前港督彭定康在任時曾推動政改，在社會上頗有爭議，她當時所屬的工商科亦需對外「拉票」。