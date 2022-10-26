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俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

俄富豪遊艇停靠 香港恐成被西方制裁者避風港

香港新聞組／香港26日電
俄羅斯寡頭莫達索夫價值5億美元的豪華遊艇10月初停泊在香港。（路透）
俄羅斯寡頭莫達索夫價值5億美元的豪華遊艇10月初停泊在香港。（路透）

俄羅斯總統普亭好友、鋼鐵大亨莫達索夫（Alexey Mordashov）的超級遊艇不久前停泊在香港。國際貪腐調查機構為此警告，香港恐成為俄國權貴和官員躲避西方制裁的避風港。

法新社報導，莫達索夫價值5億美元的豪華遊艇名為「Nord」，20日離港前，已在當地停泊逾3周。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，和普亭關係密切的莫達索夫是美國、歐盟和英國制裁的俄國權貴之一。今年全球多個司法管轄區先後查扣俄國權貴的遊艇和其他資產，但香港表明不會跟進，並強調港府僅會執行聯合國制裁措施，而不會執行個別國家的單方面制裁。

針對此番表態，華府譴責，香港身為國際商業中心的聲譽可能因此受損。國際透明組織可疑資金流向專家馬蒂尼（Maira Martini）表示，對於那些「企圖藏匿資產和洗錢者」，香港一向是有利的司法管轄區。她指出，在香港，「可輕鬆註冊成立用以藏匿資金和隱藏真正所有者的空殼公司。」

馬蒂尼表示：「港府近來宣布無意執行制裁，讓香港對俄羅斯權貴來說更具吸引力。」

美國智庫「捍衛民主基金會」專家魯吉洛（Anthony Ruggiero）表示香港正慢慢向北京看齊：「我認為在這個時刻和這個層面上，關於核擴散和對俄施壓的意願，我們必須把香港視同中國。」

莫斯科駐香港總領事薩吉托夫（Igor Sagitov）則表示，俄羅斯人面臨了很多難題。薩吉托夫告表示：「部分設籍於此的外國金融機構、保險和運輸公司歧視俄羅斯企業和公民，即使他們不在制裁名單中也一樣。」不過，薩吉托夫仍相信，香港是個適合經商的城市。「俄羅斯和中國之間的貿易量成長迅速，香港肯定會受惠。」

被問及莫達索夫的遊艇時，薩吉托夫回應，莫斯科當局「感謝香港政府的作法」。他說，「這種作法是基於法治，而非基於某種憑空想像的規範。」

香港 俄羅斯 俄國

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