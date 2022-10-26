旗下子公司違反租契 黎智英再背2項欺詐罪

黎智英涉嫌旗下公司力高租用壹傳媒在將軍澳工業邨大樓中的樓層，區域法院國安法官裁定他欺詐罪成。（新華社資料照片）

身陷國安官司的壹傳媒集團創辦人黎智英 ，涉嫌旗下公司力高租用壹傳媒在將軍澳工業邨大樓中的單位（樓層），被指違反租契而控以兩項欺詐罪，香港 區域法院國安法官昨裁定他欺詐罪成。

黎智英與集團行政總監黃偉強，被控於2016年1月至2020年5月，連同時任壹傳媒營運總裁的周達權及其他人，將將軍澳工業邨蘋果 大樓中單位租給其旗下公司，並非按租契用途使用，違反租契。黎智英亦被控另一項欺詐罪，指他沒有按1995年所訂租契協議使用工業邨相關用地，意圖詐騙科技園公司。

黎智英正在羈押中，由囚車押送到區域法院，期間有警車開路及警員持槍戒備，同案的黃偉強則自行到庭。

國安法官陳廣池表示，涉案的用地享低地租及長租期優惠，承租人有責任為公司申領牌照，惟蘋果日報印刷有限公司卻從來沒有為力高申請，而力高曾為黎智英一家管理寓所、遊艇等，與租契訂明的條件相違背。即使力高占用土地的面積只有0.16%，但承租人亦有責任申領牌照和簽署聲明，否則令大樓變相變成劏房（分租房），使科技園公司的制度形同虛設。

此案原第二被告，時任壹傳媒營運總裁周達權，以控方特赦證人身分出庭作供。