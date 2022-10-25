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港流失14萬勞動人口 逾半25至39歲

香港新聞組／香港25日電
香港施政報告稱，近兩年流失14萬勞動人口。（中通社）
香港施政報告稱，近兩年流失14萬勞動人口。（中通社）

香港特首李家超上周宣讀「施政報告」時指出，香港流失14萬勞動人口，未來會重視「搶人才」。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，流失人口中有五成，即約7.8萬人是25至39歲，有8.8萬人屬高技術人員，占三分之二。另外，根據調查，有四成畢業生有意離港工作或進修。

香港01報導，孫玉菡昨天在商台「在晴朗的一天出發」上表示，流失的14萬名勞動人口中，有7.8萬人是25至39歲，有8.8萬人屬高技術人員，占三分之二。他指，香港高峰期每年有3萬名海外人才來港，惟過去兩年平均每年約2.3萬至2.6萬人，目標透過政策「組合拳」重上3萬多人水平。

上周四（20日）在「施政報告」記者會上，孫玉菡在介紹「高端人才通行證計畫」時表示，言論在網路受熱議。他澄清，「高才通」對象設有不同條件，包括年薪、學歷、經驗等。

漫畫家尊子昨日刊登「明報」的政治漫畫，諷刺政府在自詡優勢同時，不少人才「漏夜」離開。曾經不點名批評尊子「自以為幽默」的孫玉菡這次沒有正面回應，但強調人才是持續不斷找機會，如果香港成為人才匯聚的地方，就會帶來機遇。

主持人多次問到香港與新加坡如何比較，孫玉菡屢稱「無必要比較」，重申香港要對自己有信心，在亞太區發展上，他打比喻「一條街有好多『叻』舖頭，咁先多生意，先好」，而且香港背靠內地市場，是外資進入內地的必然首選。

另外，求職平台CTgoodjobs於7月透過網上問卷形式，進行「2022年畢業生薪酬及就業調查」，發現71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為1萬6457元（港元，下同，約2096美元）；相反，畢業生期望平均月薪為港幣2萬749元，雙方期望落差高達4000元。

調查亦發現，最多受訪畢業生打算投身「資訊科技／電子商務」行業，比率達11.4%，不論商學院、工程學院、理學院畢業生對相關行業皆感興趣，其次是「建造／工程／建築」行業（9.4%）。

調查亦發現，畢業生對就業前景信心的評分只有5.26分（滿分為10分）。有42%受訪畢業生表示有離港工作或進修的意向，最多人選擇到英國（29.4%），緊隨其後分別是亞洲地區（25.9%）及加拿大（17.6%）。面對人才流失與經濟不景，企業對未來招聘持觀望態度，招聘趨勢的信心分數只有5.62分（滿分為10分）。

香港 就業 新加坡

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