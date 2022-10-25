下學年起 港新聘教師須通過國安法測試

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教育局 向全港學校發出通告，下學年起新聘教師必須通過基本法及香港國安法測試。

香港電台報導，教育局通告指出，由2023/24學年起新聘任教師必須通過「基本法及香港國安法」測試的要求及相關細節。測試內容及形式參照公務員事務局「基本法及香港國安法」測試的安排，以筆試形式考核，設有中英文版本。暫定會舉辦五輪，首輪學位程度測試會於12月3日進行，參與者需要於20題中答對10題或以上才能被視為合格。而明年起學校在聘用教師前，亦必須查核其已於測試達標及將紀錄存檔不少於兩年，供教育局有需要時查核。

據報導，教育局發言人表示，本學年起，公營學校的新聘教師，必須在「基本法」測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。「2022年施政報告」公布，由下學年起，教師「基本法」測試的要求，將擴展至所有直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，而測試内容會涵蓋「基本法」及「香港國安法」。

除常額教師外，以現金津貼聘請的新聘教師亦須通過測試。有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。過往曾參加任何「基本法」測試並取得及格成績的人士，如欲在下學年入職或轉校，均必須重新參加「基本法及香港國安法」測試並取得及格成績，方可獲學校考慮聘用。

發言人又表示，因應中小學及幼稚園教師職位不同的入職要求，教育局會於本學年舉辦共五輪「基本法及香港國安法」測試，分別供學位程度及非學位程度人士參加。