我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

下學年起 港新聘教師須通過國安法測試

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教育局向全港學校發出通告，下學年起新聘教師必須通過基本法及香港國安法測試。

香港電台報導，教育局通告指出，由2023/24學年起新聘任教師必須通過「基本法及香港國安法」測試的要求及相關細節。測試內容及形式參照公務員事務局「基本法及香港國安法」測試的安排，以筆試形式考核，設有中英文版本。暫定會舉辦五輪，首輪學位程度測試會於12月3日進行，參與者需要於20題中答對10題或以上才能被視為合格。而明年起學校在聘用教師前，亦必須查核其已於測試達標及將紀錄存檔不少於兩年，供教育局有需要時查核。

據報導，教育局發言人表示，本學年起，公營學校的新聘教師，必須在「基本法」測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。「2022年施政報告」公布，由下學年起，教師「基本法」測試的要求，將擴展至所有直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，而測試内容會涵蓋「基本法」及「香港國安法」。

除常額教師外，以現金津貼聘請的新聘教師亦須通過測試。有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。過往曾參加任何「基本法」測試並取得及格成績的人士，如欲在下學年入職或轉校，均必須重新參加「基本法及香港國安法」測試並取得及格成績，方可獲學校考慮聘用。

發言人又表示，因應中小學及幼稚園教師職位不同的入職要求，教育局會於本學年舉辦共五輪「基本法及香港國安法」測試，分別供學位程度及非學位程度人士參加。

教育局 香港

上一則

中共20大後一項民調 近7成對港有信心

下一則

不尊重升旗禮 學生遭停課3天 聖芳濟中學要查

延伸閱讀

5500無證童上學 人手不足紐約市教育局求援

5500無證童上學 人手不足紐約市教育局求援
香港幼稚園雜費 1學年最貴收逾千美元

香港幼稚園雜費 1學年最貴收逾千美元
砍公校預算 教育局高層人事費反增1億

砍公校預算 教育局高層人事費反增1億
招生新規 華裔議員：讓更多家長學生參與

招生新規 華裔議員：讓更多家長學生參與

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目