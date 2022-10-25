香港中大改校徽 僅1周換回舊版 校方稱校董會將開會討論

香港中文大學。（取材自維基百科）

香港 中文大學為迎接明年60周年校慶，上周一（17日）宣布推出新校徽，同日官網和社交平台換上「簡化版」新校徽，引發質疑；沒想到，校方昨早突然將校網、社交平台上的校徽轉回2008年版本。校方稱校董會今日開會將討論校徽事宜，會後如有消息再公布。

明報報導，中大日前換校徽除推出「正式版」，並推出刪去「博文約禮」校訓的簡化版，掀起爭議，校方對上一次於上周三（19日）解畫，校長段崇智澄清新設計沒捨棄或更改校訓，又稱會「讓大家熟悉新設計元素的應用，而不會急切作出改動」。至昨早，其官網和社交平台包括Instagram、facebook 的新校徽均轉回舊版本，介紹新校徽的網頁亦無法瀏覽。

據報導，身兼中大校董的立法會議員鄧家彪稱，校董會10月14日發信，稱大學的新標誌於本月17日啟用，校董會邀請各校董出席有關新標誌的30分鐘簡介會，原本安排在今日下午大學校董會舉行前進行，換言之討論新校徽事宜原本不在議程之列。不過據他了解，校董會已安排正式討論校徽事宜。

鄧家彪說，自中大推出新校徽，他接到不少校友的意見，惹各方爭議，反映中大管理層閉門造車。不過，他指校董會內的中大校內人士占多，「如要夾硬過，一定過到。但如明天（今天）急於通過並不理想，感覺整件事很兒戲」。他期望校方重新諮詢，並向校董解釋更換校徽原因，討論涉及更新校徽的不同方案。

2008年啟用的舊校徽。(取材自百度)

報導稱，同為中大校董的立法會議員劉國勳稱，事前不知校方昨轉回舊版本校徽，認為事件中校方口徑不斷變，原先想一意孤行，目前是「因形勢壓力下讓步」。被問到今日於校董會上的表態，他稱學校管理團隊試圖以米已成炊做法逼大家接受，但校友及大家都覺得中大傳統重要，新校徽無助改善形象，認為事件要經過程序，且要究責。

中大「聯書院學生會工作小組」昨在Instagram發聲明稱，校內現存學生代表及組織，包括教務會學生成員及9間書院學生會對校徽更換一事毫不知情，指中大以「博文約禮」為校訓，卻沒有先徵求廣泛持份者意見並獨斷而行。他們並稱從網上收集3600學生及校友等意見，3495名（97%）受訪者表示反對中大採用新版本校徽，籲校方撤回是次更換校徽的決定，並承諾未來在制訂與學校重大利益相關政策前先廣泛諮詢。