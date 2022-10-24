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「維港渡海泳」 港隊泳手奪冠 大讚水質改善

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

「維港渡海泳」吸引1500名游泳健兒參加，港隊泳手郭俊希及黃靖琳分別奪得男女子公開組冠軍，他們均指維港水質比去年大有改善，希望接連舉辦的大型體育比賽有助提升香港運動氣氛；立法會議員鄭泳舜、容海恩、姚柏良也參賽，三人均希望這次運動能為大家傳遞正能量。

文匯報報導，出戰公開賽組別的泳手有100人，主項為1500米的港隊泳手郭俊希於比賽中段成功取得領先優勢，縱使終點前一度偏離賽道，但仍成功以14分25秒6奪得男子公開組冠軍。他表示，去年因為偏離賽道只得第三，今年特地在賽前視察比賽路線，無論水質和天氣均比上年理想，能夠得到冠軍十分開心。

女子公開組則由同為港隊代表的黃靖琳以15分11秒4成為冠軍。自言沒怎麼準備的她說，今年男女子一起出發，在起點的競爭頗為激烈，「我到最終三、四百米時開始發力衝刺，能夠奪冠是有點意外。」

為了參與這次游泳賽事，容海恩前幾天還與姚柏良、鄭泳舜一同到海邊練水。在完成「人生第一次維港泳」後，容海恩透露，游泳過程中雙腿一度抽筋，但總算完成賽事。她又大讚維港水質好，直言十分享受比賽過程，認為能在維港暢泳真是個很新鮮的體驗。

姚柏良也是首次參與維港泳，他表示在順利完賽的同時，也能從另一角度體驗維港美景。來自旅遊界的他不忘為香港旅遊業「賣廣告」：「希望透過『維港泳』向外宣傳香港舉辦體育盛事的優勢，讓香港繼續發揮亞洲盛事之都角色，更能推動香港旅遊業的復甦。」

本身是三項鐵人運動好手的鄭泳舜說，希望能讓這種快樂運動的精神和無懼挑戰的正能量，傳播到更多朋友身邊。

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