全球頂尖女科學家 中大、港大5學者上榜

5港人入選全球頂尖女性科學家 圖片來源：港大官網、臉書

國際學術網站Research.com公布首設的「全球頂尖女性科學家」排行榜，列出全球首1000名女科學家，其中香港 中文大學醫學 院共有三名教授入選，全部來自內科及藥物治療學系，她們亦位列全中國前十名科學家，為香港院校之冠，而香港大學亦有一名教授入選全國前10名。

綜合晴報、明報等港媒報導，「全球頂尖女性科學家」名單中的中大醫學院三名教授均來自內科及藥物治療學系，包括醫學院助理院長（內地事務）于君（第162位）、梁顯利老年學及老人病學研究教授胡令芳（第333位）、內科及藥物治療學系教授陳重娥（第703位）。

另外兩名入選香港女性學者均來自香港大學，包括身兼港大病理學系講座教授、肝病研究國家重點實驗室主任吳呂愛蓮，以及港大理學院院長（暫任）及黃乾亨黃乾利基金教授（化學與能源）任詠華，兩人分別全國排名第8及第11，全球排名第517及第753位。

「全球頂尖女性科學家」是Research.com今年首設的排行榜，旨在為科學界建立成功女性典範、表揚和肯定她們的科研成就，藉此鼓勵女性加入科研行列，期望為女性科學家提供更多認同、發展和平等的機會。

今次排名是透過嚴密分析全球逾16萬名來自所有主要科學領域的研究人員，以學者或學科領域的H指數（H-index） 及文獻計量指標，評選出全球首1000名女性科學家。

美國最多人入選，有623人上榜。位列榜首的是哈佛大學醫學院教授JoAnn E. Manson，其研究領域包括內科、疾病及糖尿病 ，中國有13人上榜。