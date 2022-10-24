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港15歲少女操控14歲女童賣淫 抽8成佣金

香港新聞組／香港24日電
香港特首李家超表示，目前「口罩令」不會解除，也要繼續做核酸檢測，否則難以掌控變種病毒情況，亦欠缺防疫意識。圖香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港特首李家超表示，目前「口罩令」不會解除，也要繼續做核酸檢測，否則難以掌控變種病毒情況，亦欠缺防疫意識。圖香港示意圖。(圖：shutterstock)

15歲失蹤少女化身「吸血小淫媒」，操控年僅14歲女童援交賣淫，更從1萬港元（約1275美元）肉金中抽取八成巨額佣金，目前被暫控一項「操控他人賣淫」及一項「導致賣淫」罪，24日在九龍城裁判法院應訊。

綜合香港01、明報報導，根據香港法例第200章，與16歲以下女童作出非法性交、非禮及控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫均屬嚴重罪行，一經定罪可被判處3至14年監禁不等。今次涉案的少女年僅15歲，但過往曾多次因犯事而出入女童院，今次會否會再度被判感化令入女童院？執業大律師陸偉雄指出，就算被告未成年，都有機會被判入教導所，甚至判處監禁等較嚴重刑罰。

西九龍總區重案組21日展開行動打擊懷疑賣淫集團，拘捕一名已被報失蹤多時、擔任「拉皮條」的15歲少女及其22歲男拍檔，涉嫌操控多人賣淫，部分為未成年少女，從中抽佣約八成。

據了解，一名14歲援交女童在性交易後擔心染上性病到醫院求診，醫院社工發現事件涉及未成年人遂報警求助。案件交由西九龍總區重案組跟進，調查後知悉背後操控的淫媒為一名少女。警方遂安排一名卧底女警扮演該14歲女童的朋友，藉詞有意援交相約淫媒見面。

被捕少女4月時被家人再次報失蹤，她曾多次進出女童院，亦趁機在女童院物色目標，相信她操控約4人賣淫，部分為未成年少女。被捕的22歲男子報稱地盤工人，主要透過通訊軟件招攬嫖客。被捕男女料於網上結識，部分交易中，淫媒向嫖客索價約1萬港元，抽取當中約八成作佣金。警方稱不排除有更多人被捕，並追查其他被操控賣淫少女的身分。

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