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千人維港泳 港復常邁大步 「有信心國際賽事回流」

香港新聞組／香港24日電
「新世界維港渡海泳」23日舉行，泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至尖沙咀星光大道，全程約一公里。（美聯社）
「新世界維港渡海泳」23日舉行，泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至尖沙咀星光大道，全程約一公里。（美聯社）

「新世界維港泳」昨早在風平浪靜情況下順利舉行，逾千人參與，為香港復常之路踏出一大步。未來數星期會有多項體育賽事在香港舉行，包括國際七人欖球賽和壁球賽，體育專員楊德強表示，隨著香港放寬入境措施，近日疫情漸趨穩定，加上具條件及辦賽經驗，有信心國際賽事會陸續回流。

完成賽事的泳手做出心形手勢。（中新社）
完成賽事的泳手做出心形手勢。（中新社）

綜合文匯報、大公報、明報報導，「維港渡海泳」今年有3448人報名，但名額仍維持1500個，大會稱最後有1203人橫渡維港，68人未能完成賽事，14人受傷，包括抽筋等，其中一人不適送院。由於參賽者須在開賽前48小時內接受核酸檢測並獲得陰性結果，才可進入比賽區，今年有一名泳手核酸檢測陽性，缺席比賽。中國香港游泳總會會長王敏超表示，希望明年可增至疫情前的4000個名額，甚至5000至6000個。

本屆維港泳共有1200多名泳手參加。（中通社）
本屆維港泳共有1200多名泳手參加。（中通社）

最年長參賽者為現年63歲的胡先生已參加10次之多，每次都好享受游海的過程，並指主辦單位安排愈來愈暢順。被問到比賽名額限定1500名，胡先生認為主辦單位和政府要考慮疫情和平衡各方面需要，市民亦要體諒主辦方的難處。尚有數天便年滿12歲的泳手陳同學，則是全場年紀最小的泳手，首次參賽的他毫不怯場，對於可順利完賽感到高興。

維港泳「競賽組」23日晨7時開賽，約有1200名泳手成功橫渡維港。（美聯社）
維港泳「競賽組」23日晨7時開賽，約有1200名泳手成功橫渡維港。（美聯社）

本屆為年輕學員特設「飛躍新世界盃」，15歲的李港飛游出19分45秒奪冠。他透露曾於6年前溺水遇險，為不被恐懼打敗，在父親鼓勵下學習游泳。李現已成為不畏水的「小飛魚」。

另外，半年前突然患脊椎腫瘤、須枴杖出行的39歲陳頴思，被迫放棄熱愛的馬拉松，但她並無放棄人生，並開始接觸游水，短短半年時間，已可參加維港泳，靠自身能力完成賽事；本身是馬拉松愛好者的她，希望透過自身經驗為女兒建立榜樣，「人生有任何困難，要慢慢克服佢，調整心情去面對」。

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